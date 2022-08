Vitens: "Rekening voor drinkwater gaat fors omhoog door inflatie" 09-08-2022 • leestijd 2 minuten • 7253 keer bekeken • bewaren

De rekening voor drinkwater gaat volgend jaar flink omhoog, zo zegt directievoorzitter Jelle Hannema van drinkwaterbedrijf Vitens. Een stijging van 10 procent wordt voor volgend jaar verwacht, al kan de rekening 'op termijn' zelfs 20 tot 25 procent hoger uitvallen. Dat heeft deels te maken met de inflatie, maar ook omdat de kosten voor duurzame investeringen gedeeltelijk worden doorberekend aan klanten.

Hannema deed zijn uitspraken op Radio 1. Voorlichtingsinstituut Nibud heeft berekend dat een gezin bestaande uit vier personen jaarlijks 163 kubieke meter water gebruikt, en dat kost – afhankelijk van je leverancier – zo'n 20 tot 30 euro per maand.

Op jaarbasis gaat het dus om een stijging van zo'n 30 euro, oftewel enkele euro's per maand.

"Investeren noodzakelijk vanwege klimaatverandering"

Op Radio 1 zei Vitens-CEO Hannema het volgende: "De rekening zal omhoog gaan. We moeten gewoon investeren vanwege de klimaatverandering. We maken onze sommen voor volgend jaar, en dan hebben we het alleen nog maar over de inflatie, en dan hoor ik bij Vitens en bij onze collega’s dat je in de orde van grootte van 10 procent moet denken."

De investeringen in het waternet hebben te maken met efficiënter watergebruik, noodzakelijk in periodes van langdurige droogte. Tegenover het AD stelt een woordvoerder van Vitens: "De waterbedrijven bestuderen gezamenlijk via koepel Vewin wat de opties zijn, waarbij een verhoging van het tarief ook op tafel ligt. Verder moet u denken aan maatregelen zoals besparen en watervriendelijk inrichten."

Voor het verhogen van de tarieven is overigens wel toestemming van provincies en gemeenten vereist, die daar als aandeelhouders hun goedkeuring over uit moeten spreken. De ruimte om de tarieven te verhogen is beperkt.

Bron: AD.nl / Nibud