Vitens: 'Drinkwater niet meer zo vanzelfsprekend'

23 mei 2022 - 10:35

Stel maar een verbod in op het vullen van zwembaden en containers met tig liters schoon, zuiver, vers drinkwater. Het is toch bezopen hoeveel mensen dat doen en dat er aan alle kanten reclame voor gemaakt wordt om zwembaden of containers aan te schaffen. De boeren mogen hun land niet besproeien terwijl dat noodzakelijk is om voedsel te kunnen verbouwen. Een zwembad in de tuin is geen 1e levensbehoefte.