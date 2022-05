Vitamine D verdwijnt uit basispakket: Blijkt goedkoop later duurkoop?

30 mei 2022 - 20:16

Vandaag heb ik toch wel met verbazing naar dit onderwerp gekeken. Vitamine D wordt volgend jaar (mogelijk) niet vergoedt. Voor de mensen die vanwege een chronische ziekte dit moeten hebben, is dit heel vervelend. Dit wordt als een "drama" behandeld en vele mensen zullen denken "oh wat erg en dit krijgen we ook al niet meer vergoedt". In Nederland kunnen alle mensen die een chronische aandoening hebben en (voorgeschreven) medicijnen gebruiken, opgeven via de belastingaangifte, onder het onderdeel Uitgaven - Zorgkosten - Medicijnen op doktersvoorschrift. Je dient dan wel de rekeningen van de Apotheek te bewaren, zodat je kan aantonen dat je daadwerkelijk deze kosten hebt gemaakt. Op deze manier kan je toch een compensatie ontvangen. Voor de mensen die structureel zorgkosten maken vanwege hun chronische ziekte en/of handicap, loont het zeker de moeite om daar eens naar te gaan kijken. Het programma Kassa had dit ook kunnen weten. Echt research is hier niet voor nodig. De informatie is gewoon te vinden via de belastingdienst. Ook een paar zoektermen via Google, was genoeg geweest. Kassa had deze informatie ook mee moeten nemen in zijn programma, alleen al voor de volledigheid van het verhaal. Wellicht dat dit (bewust) niet gedaan is, omdat dan de lading minder dramatisch overkomt. Jammer … dit is ook niet goed voor de betrouwbaarheid van het programma.