Vijf tips om iets te verdienen aan jouw oude kleren

Uit de mode, iets te groot of klein, de nooit gedragen miskopen, of gewoon niet mooi genoeg meer… Iedereen kent ze wel, van die kledingstukken die je bewaart maar nooit meer draagt. Weggooien is zonde, maar nu komen ze ook niet meer tot hun recht. Wat moet je ermee? Hier zijn vijf tips om iets te verdienen aan de kleren en schoenen die voor jou geen nut meer hebben.

Tip 1: Verkoop het op een online platform

Er zijn veel online platformen waarop je jouw gedragen of nog gloednieuwe kleren kunt verkopen. Je maakt foto’s van de kleding, voegt een omschrijving en wat labels toe en voor je het weet is het verkocht. Hoe mooier en duidelijker de foto’s hoe aantrekkelijker het product is voor de koper. Zorg dus altijd voor goed licht en een rustige achtergrond.

De prijs van de verzending hangt af van het platform. Houd hier rekening mee wanneer je de prijs van het door jou aangeboden product berekend. Dan print je het verzendlabel uit, plak je hem op en vervolgens geef je het pakketje af bij een afgiftepunt van de bijbehorende bezorger.

Ook je oude kleren kun je op online platformen goed verkopen. Vintage is tegenwoordig de trend dus een oude trui, broek of blazer verkoopt misschien wel beter dan je denkt.

Tip 2: Ga naar een tweedehandskledingwinkel

Heb je geen zin of tijd om al jouw kleding op een online platform te zetten? Diverse tweedehandswinkels bieden de optie om jouw kleding in hun winkel te verkopen. Wordt het verkocht? Dan krijg jij een bepaald percentage van de opbrengst.

Op deze manier kun je je kleding verkopen zonder er veel moeite voor te hoeven doen. Je brengt het langs bij de winkel, maakt een account aan en je kunt vervolgens jouw opbrengsten innen. Wil je een duurzamere keuze maken? Besteed dan jouw opbrengst in de tweedehandswinkel zelf.

Tip 3: Verkoop je kleding zelf op de markt

Tegenwoordig kun je ook met je spullen op een grote, georganiseerde markt staan zoals de IJ-Hallen in Amsterdam. Je kan ook op zoek naar een vlooienmarkt bij jou in de buurt. Vaak zijn er kleedjesmarkten op feestdagen zoals op Koningsdag, dus houd de agenda in de gaten.

Tip 4: Kleding inruilen voor korting

Wil je het liefst ook gelijk nieuwe kleding scoren? Kijk dan naar kledingruilwinkels. Hier kun je je oude maar nette kleding inruilen (‘swappen’) voor korting op een nieuw, tweedehands item. Kun je geen goede ‘swap’ vinden? Dan kun je punten of tokens krijgen voor de door jou ingeleverde kleren. Je kan deze vervolgens tijdens een ander bezoek weer gebruiken als je wel iets leuks vindt.

Tip 5: Organiseer zelf een kledingruil

Je kan natuurlijk ook zelf een kledingruil organiseren. Nodig een grote groep vrienden, familie of collega’s uit en neem allemaal je kleding mee. Op deze manier verdien je een nieuw, tweedehands kledingstuk door het te ruilen met jouw oude kleding.

Hoe bepaal je de prijs?

Het is soms lastig om te bepalen hoeveel jouw gedragen kledingstuk nog waard is. Het belangrijkste is dat je rekening houdt met de staat van de kleding en hoe erg het item gewild is. Je kan op online platforms op zoek naar soort gelijke items en aan de hand daarvan de prijs bepalen.

Vergeet niet dat het moment waarop je het kledingstuk wilt verkopen ook van belang is. Als het zomer is dan zal jouw winterjas weinig aandacht krijgen. En een korte broek in hartje winter zal ook niet erg gewild zijn. Zet dus jouw kleding te koop in of vlak voor het seizoen waarvoor het bedoeld is.