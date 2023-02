Vijf bewaartips: zo houd je groente en fruit langer vers 17-02-2023 • leestijd 3 minuten • 18184 keer bekeken • bewaren

Je hebt pas nog boodschappen gedaan, maar sommige verse producten zijn al niet meer eetbaar. Herkenbaar? Dit kan gebeuren als je ze verkeerd bewaart. Wil je weten hoe je je groente en fruit langer vers kan houden? Lees dan onze vijf bewaartips voor avocado, bosui, wortel, bananen en sla.

Groente en fruit zijn enorm belangrijk voor een gezonde levensstijl. Maar als je deze niet op de goede manier bewaart dan kunnen je bananen, sla of avocado snel over de datum raken. Zonde natuurlijk, maar er zijn genoeg trucjes om er toch langer van te genieten. Op deze manier ben je duurzaam bezig, want je zult minder snel eten hoeven weggooien. En het is uiteraard óók goed voor de portemonnee.

1- Avocado

Als je een avocado door de helft snijdt en in de koelkast legt, zal je zien dat hij snel bruin wordt en niet meer eetbaar is. Om een halve avocado te bewaren is het slim om hem in een glas of bakje met water te leggen.

Zorg ervoor dat de eetbare kant onder water staat en je zult zien dat je zelfs de dag erna nog kan genieten van een verse en groene avocado.

2- Bosui

Wist je dat je je bosuitjes opnieuw kan laten groeien? Zo heb je altijd een verse portie bij de hand. Snijd tot ongeveer vijf centimeter van de onderkant de bosuitjes af en zet de onderkant in het water. Ververs dan om de twee dagen het water. Gebruik vervolgens enkel de groene bovenkant voor je gerecht. Na ongeveer tien dagen zal het bosje opnieuw omhoog komen.

3- Wortel (en radijs)

Wortels kun je gebruiken voor een gerecht of als snack. Echter, soms worden wortels slap en taai als je ze langer wilt bewaren. Houd je verse wortels knapperig en vers door ze in een kom met koud water te leggen. (Dit werkt ook bij radijsjes!)

4- Bananen

Bewaar bananen nooit in de koelkast. Volgens Het Voedingscentrum hebben bananen last van zogenaamd koudebederf. “Als ze bij een temperatuur onder de 7 °C bewaard worden, gaan de cellen kapot, verliezen ze vocht en zijn ze gevoelig voor rot. Als ze in de koelkast bewaard worden, vlakken ze af in smaak.”

Leg ze dus op een fruitschaal, maar het liefst niet bij ander fruit. Bananen verspreiden namelijk het gas (ethyleen) als ze rijpen. Dit gas versnelt ook de rijping van ander fruit dat in de fruitschaal ligt. Bewaar de bananen dus apart, tenzij je het rijpingsproces van ander fruit juist wél wilt versnellen. Naast bananen produceren ook appels, peren en perziken dit gas, let dus ook goed op bij dit fruit.

5- Sla

Als je een krop sla snijdt maar toch niet alles hoeft te gebruiken dan is het moeilijk om de sla nog lang te bewaren. Je kunt in dit geval het best de gesneden sla in een luchtdichte bak leggen met een keukenpapiertje eroverheen. Het keukenpapiertje zal het vocht opnemen, waardoor de sla minder snel verlept en nat wordt. Op deze manier zorg je ervoor dat je je sla nog langer kan gebruiken en dus niet hoeft weg te gooien. Goed voor de natuur en de portemonnee dus!

Bronnen: AD, Het Voedingscentrum, De Libelle, 24Kitchen