Zes airfryer recepten (waar je nog nooit aan had gedacht)!

De airfryer, we kennen hem allemaal. In de keuken is het een populair verlengstuk van de oven of vervanger van de frituurpan. Dat je er meer in kunt gooien dan alleen snacks is bij veel mensen echter nog niet bekend. Daar gaan we verandering in brengen.

We hebben hieronder vijf recepten voor je samengesteld, waar je alleen een airfryer en kleine ovenschaal voor nodig hebt. En aangezien een airfryer in bijna alle gevallen minder energie verbruikt dan een oven, is dat met de huidige energieprijzen ook nog eens een uitkomst. De recepten zijn afgesteld op een XL Airfryer en genoeg voor twee tot drie personen.

Spruitjes, aardappelschijfjes en champignonburger Pasta met feta en tomaatjes Zalm met zoete aardappel en broccoli Pizzawrap Gebakken havermout

Recept 1 – spruitjes, aardappelschijfjes en champignonburger:

Benodigdheden:

-400 gram aardappelschijfjes (olijfolie, knoflookpoeder, uienpoeder)

-300 gram spruitjes (olijfolie, knoflookpoeder, uienpoeder, paprikapoeder)

-3 el olijfolie

-1 el knoflookpoeder

-1 el uienpoeder

-1 el paprikapoeder

-2 vegetarische champignonburgers, bij de meeste supermarkten verkrijgbaar

Dit recept is een ietwat luxere versie van de alom bekende AVG, ofwel: aardappel, vlees en groenten. In dit recept hebben we ervoor gekozen het vegetarisch te houden. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om vlees te gebruiken, maar de ervaring leert dat vlees vaak beter tot zijn recht komt wanneer het op de normale manier gebakken wordt. Ook kun je ervoor kiezen om de spruitjes te vervangen voor een andere groente. Er is weinig wat niet samengaat met de airfryer.

Verwarm de airfryer vijf minuten voor op 180 graden. Gooi de aardappelschijfjes in een kom en besprenkel met twee à drie lepels olijfolie. Daarna kunnen de knoflook- en uienpoeder hier doorheen gemengd worden. Doe dit op smaak.

Daarna zijn de spruitjes aan de beurt. Maak de spruitjes goed schoon en meng ze, net zoals de aardappelschijfjes, met olijfolie, knoflook-, uien-, en paprikapoeder in een kom. Zet opzij.

Als laatste zijn de champignonburgers aan de beurt. De champignonburgers zijn erg sappig en smaakvol, en bevatten Parmezaanse kaas die hem extra smaak geven. Smeer de burgers van tevoren in met een klein beetje olijfolie, daar wordt hij lekker bruin van.

De aardappelschijfjes moeten ongeveer dertien minuten in de airfryer op 180 graden. Als er nog zeven minuten op de teller staan kunnen de champignonburgers erbij. Deze kun je op het rekje leggen dat je bij de airfryer geleverd krijgt en kan in het mandje worden gezet. De spruitjes hebben vijf minuten nodig om lekker bruin en knapperig te worden.

Zo heb je binnen een kwartier een gezonde maaltijd op tafel staan, met amper afwas!

Recept 2 – macaronischotel:

Benodigdheden:

-250 gr pasta (penne is erg lekker bij dit recept)

-2003 gr cherrytomaten

-4 teentjes knoflook

-1 grote rode uit

-3/4 blok feta

-3 eetlepels olijfolie extra vierge

-1 el gedroogde oregano

We spelen een klein beetje vals: voor dit recept is het noodzakelijk om de pasta eerst even voor te koken.

Verwarm de airfryer voor op 200 graden. Kook de pasta in een grote pan met water. Snij ondertussen de cherrytomaten doormidden en snipper de uitjes en knoflook. Leg vervolgens de feta, tomaatjes, uitjes en knoflook in een ovenschaal en besprenkel met de olijfolie en oregano. Plaats de ovenschaal vervolgens 20 minuten in de airfryer.

Na 20 minuten is de feta zacht geworden en kun je het mengsel door elkaar scheppen. Gooi de pasta in de ovenschaal en roer alles door elkaar. En zo heb je binnen no-time weer een lekker recept op tafel staan.

Tip: Je kunt de pasta nog afmaken met verse basilicum en Parmezaanse kaas bovenop.

Recept 3 – zalm met zoete aardappel en broccoli:

Benodigdheden:

-340 gram zalm (dille, citroen)

-1 citroen

-3 teentjes knoflook

-400 gram zoete aardappel(frites) – olijfolie, knoflookpoeder, paprikapoeder, cayennepeper, -Parmezaanse kaas

-400 gram broccoli – olijfolie, uienpoeder, knoflookpoeder en paprikapoeder

-4/5 el olijfolie

-2 el knoflookpoeder

-1 el uienpoeder

-2 el paprikapoeder

-Halve el cayennepeper

-30 gr. Parmezaanse kaas

Dit recept is wederom een luxere variant op de AVG, en bevat zoete aardappel en vis.

Verwarm de airfryer vijf minuten voor op 180 graden. Snij de knoflook fijn, en scheur naar smaak een paar takjes dille af. Leg de zalm in een kleine ovenschaal, meng met olijfolie, peper, zout, dille en knoflook. Sprenkel er nog wat citroensap overheen. Zet de schaal opzij. (De zalm kan ook per portie bereid worden in aluminiumfolie)

Je kunt ervoor kiezen om de zoete aardappels zelf te schillen en snijden, maar je kunt ook (verse) zoete aardappelfrites kopen. Dan vind je op de verpakking hoelang ze in de airfryer gaan. Als je ze zelf maakt: schil de aardappels en snij in kleine frites. Gooi in een kom en besprenkel met twee à drie lepels olijfolie. Daarna kunnen de cayennepeper, Parmezaanse kaas, knoflook- en paprikapoeder hier doorheen gemengd worden. Doe dit op smaak.

Snij de broccoliroosjes af. Was de broccoli goed af en meng olijfolie, knoflook-, uien-, en paprikapoeder in een kom. Zet opzij. (Let op: broccoliroosjes worden erg knapperig in de airfryer. Heb je ze graag wat zachter? Ze kunnen eerst een minuut of drie voorgekookt worden.)

De zoete aardappel frites moeten ongeveer vijftien minuten in de airfryer op 180 graden. Na acht minuten kan de zalm hierbij gezet worden. Deze kun je op het rekje leggen dat je bij de airfryer geleverd krijgt. De broccoliroosjes hebben vijf minuten nodig om gaar te worden, en kunnen heel simpel bovenop de aardappelschijfjes gelegd worden.

Recept 4 – pizzawrap:

Benodigdheden:

-4 wraps

-Blikje tomatenpuree

-Salami/vega salami

-1 grote rode ui

-100 gram champignon

-1,5 rode paprika

-2 el oregano

-Geraspte kaas

Zin in een vette hap maar eigenlijk wel toe aan iets gezonds? Daar komt de wrappizza om de hoek kijken. Let op: er passen er twee tegelijk in de airfryer.

Verwarm de airfryer voor op 160 graden. Smeer de wraps in met de tomatenpuree. Snij de rode ui in ringen, de champignon in plakjes en de paprika in lange reepjes. Verdeel deze groenten en de salami of vegetarische vervangen over de wraps. Bestrooi met gedroogde oregano en geraspte kaas, en leg ze in de airfryer.

Na een kwartier zijn je wrappizza’s klaar om gegeten te worden!

Tip: Je kunt de wrappizza’s uiteraard bekleden zoals je zelf wilt. Je kunt bijvoorbeeld eindeloos variëren met groenten, maar ook kun je ervoor kiezen je pizza vegetarisch te houden door bijvoorbeeld mozzarella te gebruiken in plaats van vlees. Ook veganistisch is de maaltijd mogelijk: kies dan voor veganistische kaas!

Recept 5 – gebakken havermout:

Benodigdheden (dit is een enkele portie):

-45 gr havermout

-1,5 leper honing

-1 banaan

-1/4 tbs bakpoeder

-1 eetlepel vanille

-120 ml melk

-Beetje zout

Ook nog zin in een zoete, maar ook gezonde traktatie? Gebakken havermout is daar perfect voor.

Verwarm de airfryer voor op 175 graden. Prak in een kom de banaan fijn. Gooi hier de havermout, melk, bakpoeder, zout en vanille bij. Meng dit goed door elkaar. Meng er als laatste nog de honing doorheen. Bekleed een kleine ovenbestendige schaal met bakpapier en giet het mengsel hierin.

De havermout is na ongeveer 15 minuten klaar, en zal dan nog een beetje vloeibaar zijn vanbinnen. Je kunt hem naar smaak langer afbakken.

Tip: je kunt deze havermout vormgeven zoals je zelf wilt. Zo kun je er ook appel aan toevoegen, verschillende nootjes, cacaopoeder en kaneel. Verder kun je ervoor kiezen om een ‘vloeibare vulling’ toe te voegen aan je havermout. Vul je ovenschaaltje eerst met een laag van het mengsel, schep daar een lepel van bijvoorbeeld pindakaas of chocoladepasta op, en giet daar nog een laag van het mengsel overheen. Zo maak je hem net iets spannender.

Recept 6 – buikspek:

Benodigdheden:

1,5 kg buikspek met zwoerd

Voor de kruidenmix:

-1 el five spice

-1,5 el zout

-Peper naar smaak

-1,5 el knoflookpoeder

-1,5 el uienpoeder

-1 el bruine basterdsuiker

Buikspek is wellicht een iets minder voor de hand liggend gerecht om te maken, maar daarom niet minder lekker. Voor de echte vleesliefhebber is dit een perfect recept, en het is ook nog eens een leuk gerecht om te delen met gasten.

Prik veel gaatjes in de huidkant van het buikspek, zodat de huid niet scheurt tijdens het bakken. Snij de vleeskant van het buikspek in blokjes van ongeveer 2 centimeter, maar zorg dat je niet door de huid snijdt! Maak de kruidenmix en verdeel deze daarna over de vleeskant. Zorg ervoor dat het ook tussen de zojuist geplaatste sneden komt.

Leg het buikspek met de huid naar boven in aluminiumfolie, en vouw de folie als een bakje om het buikspek heen. Zorg ervoor dat de huid niet bedekt is met folie, want hierdoor wordt al het jus dat uit het vlees komt opgevangen. Strooi vervolgens een flinke laag zout over de huid heen, zodat deze helemaal bedekt is.

Doe het buikspek in de airfryer op 120 graden voor 35 minuten. Haal het buikspek uit de airfryer en verwijder de zoutlaag. Zorg ervoor dat de zout niet in het aluminiumbakje terecht komt, maar haal het echt weg zodat het vlees niet te zout wordt. Pak wat neutrale olie, zoals raapzaadolie, en vet de huidlaag ermee in. Doe het buikspek voor een laatste keer terug in de airfryer op 200 graden voor 30 minuten.