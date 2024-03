Vieze voegen tussen de badkamertegels? Zó krijg je ze schoon en wit Gisteren • leestijd 3 minuten • 79060 keer bekeken • bewaren

Deze voegen zijn vrij dringend aan een schoonmaakbeurt toe

De tegels in de badkamer moet je regelmatig reinigen, wil je ze schoon houden. En ook de voegen tussen de tegels zullen met enige regelmaat verkleuren. Dat komt onder meer door zeepresten, schimmel, kalk en vet. En dat zie je snel genoeg aan de gele of grijze verkleuring. Gelukkig kun je de voegen in de meeste gevallen vrij eenvoudig weer schoonmaken. Hoe doe je dat precies?

We noemen een aantal eenvoudige en handige tips.

Tip 1: Schoonmaakazijn en water

Bijna iedereen heeft wel schoonmaakazijn in huis, en anders koop je een fles schoonmaakazijn voor minder dan één euro in de supermarkt.

Het voordeel van deze tip is dat je er zowel de voegen als de tegels zélf mee kunt reinigen. Meng water en azijn in gelijke delen, dus de helft water en de helft azijn. Doe dit mengsel in een spuitfles. Spuit het mengsel op de voegen en/of tegels, en laat dit minstens een half uur in trekken.

Is het half uur voorbij? Dan kun je de viezigheid er met een sponsje af schrobben. Naspoelen met water en klaar!

Azijn is niet slecht voor je tegelvoegen. Met name tegen kalkaanslag is het een effectief en probaat middel. Wél kan azijn slecht zijn voor eventuele kit, dus pas op met gekitte voegen. Als jouw badkamertegels van natuursteen zijn, moet je ook opletten met azijn: deze kunnen door de azijn namelijk worden aangetast.

In plaats van azijn kun je overigens ook citroensap gebruiken.

Tip 2: Wasverzachter en water

Geen azijn in huis? Met een mengsel van (warm) water en een beetje wasverzachter kom je ook een heel eind. Uiteraard is het in dit geval niet de bedoeling om gelijke delen van beiden met elkaar te mengen: een klein scheutje wasverzachter is meer dan genoeg.

Dit mengsel wrijf je in de voegen die je schoon wilt maken. Dit doe je net zo lang tot de voegen schoon zijn. Ook in dit geval is het vervolgens slechts een kwestie van naspoelen met water.

Tip 3: Bleekmiddel en water

Bleekmiddel is iets heftiger spul en is niet in alle gevallen geschikt. Als je donker gekleurde voegen hebt, kun je bleekmiddel beter juist niet gebruiken.

In alle andere gevallen kun een mengsel maken van bleekmiddel en water. Dit mengsel doe je in een sprayflacon of spuitfles. Spuit je voegen in en laat ook dit mengsel minstens een half uur intrekken.

Lang genoeg gewacht? Dan kun je de voegen reinigen met een borsteltje. Een (oude) tandenborstel is vanwege het formaat best geschikt voor dit karweitje. Je kunt ook een speciale voegenborstel kopen.

Na afloop maak je de boel even schoon met een mild sopje. Even afdrogen en klaar!

Gebruik je bleekmiddel? Dan is het altijd aan te bevelen om de ruimte goed te ventileren. Ook kan bleekmiddel de kitranden beschadigen.

Tip 4: Baking soda

Baking soda staat in veel keukenkastjes, maar is ook geschikt als schoonmaakmiddel, of eigenlijk een schuurmiddel.

Doe een beetje baking soda op een vochtige spons of op een nat doekje. Daarmee kun je vervolgens de voegen schoonpoetsen. Vervolgens spoel je de boel af met water én wrijf je de voegen droog met een doek. De voegen zijn dan weer als nieuw.

Tip 5: Een kant-en-klare voegenreiniger

Liever aan de slag met een kant-en-klaar middeltje? In supermarkten en bouwmarkten kun je voegenreinigers kopen van verschillende merken.

Vaak is dit best agressief spul, dus het is aan te bevelen om de ruimte tijdens het schoonmaken goed te ventileren. De badkamer ventileren moet je sowieso vaak doen, want hoe slechter geventileerd de badkamer is, hoe beter schimmels gedijen.

En overweeg je dit soort middelen te gebruiken? Lees in dat geval vooraf goed de gebruiksaanwijzing.

Hoe voorkom je dat voegen vies worden?

De badkamer schoonmaken moet je sowieso met regelmaat doen, en het reinigen van de tegels en de voegen hoort daarbij. Maar in het kader van 'voorkomen is beter dan genezen', je kunt ook overwegen om een beschermingsmiddel voor voegen te gebruiken.

Dit zijn middelen die water-, olie-, vet- en/of vuilafstotend werken, waardoor deze viezigheid minder kans krijgt om zich aan de tegels en de voegen te hechten.

Een oude tip die we tegenkwamen op X. De effectiviteit van onderstaande methode is niet geverifieerd. Heb jij hier wél ervaring mee? Deel gerust iets over je bevindingen in de reactiepanelen.