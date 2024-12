Boodschappen doen op eerste kerstdag? Vier op tien supermarkten is open Vandaag • leestijd 1 minuten • 195 keer bekeken • bewaren

Wie op eerste kerstdag boodschappen wil doen, kan terecht bij 42 procent van de supermarkten. Op tweede kerstdag is 89 procent van de supermarkten geopend.

Openingstijden.nl heeft de gegevens verzameld van 3902 supermarkten van alle bekende supermarktketens in Nederland en deze data gedeeld met het ANP. Uit de cijfers komt naar voren dat in bijna zeven van de tien gemeenten op eerste kerstdag tenminste één supermarkt geopend is. De cijfers zijn vergelijkbaar met eerdere jaren.

Ga je inkopen doen tijdens eerste of tweede kerstdag? Houd er rekening mee dat supermarkten later opengaan dan op een gewone woensdag of donderdag en eerder sluiten.

Verschillen tussen gemeenten

Het verschilt heel erg per gemeente welk deel van de supermarkten geopend is tijdens de kerst. Zo is op eerste kerstdag in de steden Enschede, Nijmegen, Amersfoort en Emmen maar drie procent van de supermarkten geopend.

In negen andere gemeenten, waaronder Zandvoort en Barendrecht zijn alle supermarkten gewoon geopend tijdens eerste kerstdag. Op tweede kerstdag zijn de verschillen kleiner en zijn veel meer supermarkten geopend.

In sommige plaatsen blijven supermarkten dicht

Ook zijn er plaatsen waar zowel op eerste als tweede kerstdag alle supermarkten gesloten zijn. Bijvoorbeeld in Borsele, Staphorst en Neder-Betuwe.