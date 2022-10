theme-icon Geld

De kleine lettertjes bij verzekeringen: waar moet je op letten?

Kleine lettertjes bij verzekeringen. Je hebt misschien weleens meegemaakt dat je toch niet (alles) vergoed kreeg wat je verwachtte. Daarom hebben polisvoorwaarden, oftewel de beruchte kleine lettertjes, vaak een negatieve bijklank. Je kunt veel ellende voorkomen als je weet waar je op moet letten. We zetten de belangrijkste polisvoorwaarden waar mensen tegenaan lopen voor je op een rij.

Eigen risico – soms moet je een bedrag zelf betalen

Bij vrijwel alle schadeverzekeringen geldt een eigen risico. Dat wil zeggen dat je bij schade een bedrag zelf moet betalen. Bij een WA-autoverzekering heb je geen eigen risico, maar bij de WA+ beperkt casco- en allrisk dekking wel. Meer daarover lees je in dit artikel.

Daarnaast hanteren ook reis-, opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen een eigen risico. Controleer bij die verzekeringen dus altijd even hoeveel eigen risico je betaalt als je een schade claimt.

Let extra goed op bij:

- Eigen risico stormschade: Inboedel- en opstalverzekeringen hanteren voor stormschades meestal een hoger eigen risico dan bij andere schades.

- Eigen risico mobiele elektronica: Veel reisverzekeringen en inboedelverzekeringen hanteren een verhoogd eigen risico voor schade aan deze apparaten.

- Eigen risico voor jonge bestuurders: Sommige autoverzekeringen rekenen een verhoogd eigen risico bij een bestuurder die jonger dan 24 jaar is. Dit is dus ook goed om op te letten als je je kind af en toe in je auto laat rijden.

Let ook op ‘maximale vergoedingen’

Je kunt ook te maken krijgen met een maximale vergoeding. Deze geldt eigenlijk vooral voor inboedel- en reisverzekeringen. Bij de bagagedekking van je reisverzekering geldt er bijvoorbeeld een maximaal bedrag dat je vergoed kunt krijgen bij schade, verlies of diefstal van je bagage. Daarnaast gelden er vaak nog aparte maximale bedragen voor verschillende soorten bagage. Zo is er meestal een apart maximaal bedrag voor mobiele telefoons, camera’s, zonnebrillen etc. Controleer als je dure spullen mee op reis neemt dus goed of je voldoende verzekerd bent.

Ook bij inboedelverzekeringen gelden soms aparte maximumbedragen voor je spullen. Denk aan een maximaal bedrag voor lijfsieraden, elektronica en mobiele apparatuur. Controleer dus regelmatig of je (nog) voldoende verzekerd bent. Zeker als je net nieuwe, duurdere apparatuur of sieraden hebt aangeschaft.

Eigen verantwoordelijkheid ook genoemd in kleine lettertjes

Verzekeringen zijn er voor schades die je niet had kunnen voorzien of voorkomen. Daarom staat in bijna alle polisvoorwaarden dat schades door opzet niet verzekerd zijn. Maar ook als je zelf niet voldoende hebt gedaan om een schade te beperken of voorkomen, keert de verzekering soms niet alle schade uit.

Zo heb je bijvoorbeeld geen dekking voor diefstal als je je spullen in het openbaar of in een voertuig onbeheerd achterlaat. En bij een lekkage verwacht de verzekeraar natuurlijk dat je iets doet om het water op te vangen, zodat de schade beperkt blijft.

Wijzigingen moet je doorgeven

Als er iets verandert aan je situatie dat van belang is voor de verzekering, moet je dit doorgeven aan de verzekeraar. Verandert je gezinssamenstelling, geef dit dan door bij je inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekering. Anders loop je het risico dat schade veroorzaakt door je nieuwe partner of een kind niet vergoed wordt, omdat de verzekeraar niet wist dat je was gaan samenwonen of kinderen had gekregen.

Ook als de waarde van je woning of inboedel verandert, bijvoorbeeld als je nieuwe spullen koopt, je kinderen uit huis gaan of je je huis verbouwt, is het verstandig dit door te geven aan de inboedel- en/of opstalverzekeraar. Die past de verzekerde waarde en de premie dan aan op je nieuwe situatie. Zo weet je zeker dat je spullen en woning goed verzekerd zijn.

Bijzondere situaties?

Let tot slot ook goed op als zich een bijzondere situatie voordoet. Is je woning bijvoorbeeld voor een langere tijd onbewoond, vanwege een verbouwing? Geef dit dan altijd door aan je inboedel- en opstalverzekering. Daarnaast geldt tijdens zo’n periode vaak geen of een beperkte dekking voor inbraak of diefstal. Op je inboedelverzekering heb je tijdens zo’n periode juist wel dekking voor eventuele bouwmaterialen die in de woning aanwezig zijn.

Ook als je de woning tijdelijk verhuurd, moet je hiervoor contact opnemen met de verzekeraar. Als je de woning aan één persoon, stel of gezin verhuurt tijdens de hele periode is er meestal niet zoveel aan de hand. Bij verhuren aan meerdere, wisselende personen, bijvoorbeeld via Airbnb, stellen verzekeraars voorwaarden aan hoelang en hoe vaak per jaar je de woning mag verhuren. Daarnaast vergoeden inboedel- en opstalverzekeringen nooit schades die huurders veroorzaken aan je spullen of woning.

Neem de polisvoorwaarden (kleine lettertjes) wél door

Zoals je ziet, zijn er afhankelijk van je situatie, een paar belangrijke punten om op te letten in de polisvoorwaarden van je verzekeringen. Als je die goed doorneemt, voor je een verzekering afsluit of als de verzekeraar de polisvoorwaarden aanpast, kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Door: Amanda Bulthuis - Dossier Verzekeren