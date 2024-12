Verzekeraars strenger: appen tijdens ongeval kan je duur komen te staan

“Maar weinig mensen kunnen dat geld uit eigen zak betalen”, aldus Dijcks in het AD, “Je zal dan een betalingsregeling moeten treffen met je verzekeraar. Daarbij kun je te maken krijgen met inbeslagname van bezittingen. Is de schuld onbetaalbaar groot, dan kun je zelfs persoonlijk failliet worden verklaard”.

Na een ongeluk met een persoon is de verzekeraar wettelijk verplicht om de schade uit te keren aan het slachtoffer. Als er genoeg bewijs is dat je een telefoon in je hand hebt gehad, kan de verzekeraar de kosten op jou verhalen.

De vier grote verzekeraars hebben telefoongebruik achter het stuur duidelijk in hun polisvoorwaarden opgenomen. Maar ook als dit niet in de voorwaarden staat, kan het zijn dat je alsnog zelf in de buidel moet tasten. Appen achter het stuur is en blijft namelijk verboden. Verzekeraars kunnen zich dan beroepen op nalatigheid of roekeloosheid.