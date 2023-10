Verzekeraars: "Minder meldingen van brandschade in woningen"

Verzekeraars krijgen steeds minder meldingen van schade door woningbranden. Vorig jaar waren er ruim 56.000 claims, tegen zo'n 60.000 in 2021 en meer dan 67.000 het jaar ervoor. In 2018 ging het zelfs om meer dan 81.000 meldingen. Of de daling van het aantal claims betekent dat er daadwerkelijk minder woningbranden zijn, is volgens het Verbond van Verzekeraars niet bekend.