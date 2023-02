Verzekeraars: iedereen moet zich tegen overstromingen kunnen verzekeren Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Na het hoogwater in Limburg in 2021 zijn we wakker geschud. Verzekeraars willen daarom dat iedereen vanaf 2025 verzekerd is tegen grote overstromingen.

Bij een overstromingen wordt de schade gecompenseerd door de overheid. De verzekeraars willen dat zij de aangewezen partij worden om de schade op te lossen. Er zijn al eerder pogingen gedaan om tot een uniforme overstromingsverzekering te komen, maar toentertijd was er geen politiek draagvlak en in 2013 ging het niet door vanwege de mededingingsregels.

Na het hoogwater in 2021 is er volgens de sector een 'politiek momentum' gecreëerd. "Je merkt echt dat de interesse toeneemt”, zegt een woordvoerder van het Verbond Van Verzekeraars. "De situatie in Limburg was een echte eyeopener. Ook politici zien dat dit beter moet worden geregeld."

Nog steeds geen compensatie

Limburgers stonden na het hoogwater in 2021 voor een flinke klus. De schade was zo groot dat het gemiddeld uitkwam op een halve ton per huishouden. Maar of en hoe men verzekerd was tegen deze overstroming wist men niet precies. "In plaats van gewoon de schade te vergoeden, moet bij ieder schadegeval bewezen worden dat het echt door de overstroming kwam. Veel mensen weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn, of ze krijgen maar een deel vergoed. Kijk, niemand heeft gevraagd om een dergelijke natuurramp. Waarom moeten mensen dan achteraf met de ellende blijven zitten?", aldus burgemeester Daan Prevoo tegen het AD.

Stress

Het contact met de overheid zorgt voor veel stress bij de Limburgers. "Door het ontbreken van een goed afhandelingsproces zag je vertraging en frustratie, en omdat het lang duurde, was er ook gevolgschade", zegt een woordvoerder van het Verbond Van Verzekeraars. Daarom wil de sector dat vanaf 1 januari 2025 alle Nederlanders zich kunnen verzekeren tegen overstromingen.