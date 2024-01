Verzekeraar NN Group schikt voor 300 miljoen euro in woekerpolisaffaire

10 jan. 2024 - 14:47

Persoonlijk snap absolouut niet waarom dergelijke zaken niet erder worden aangepakt. Banken hebben veel te veel macht en zouden aan banden gelegd moeten worden. Zijtak van de ABN betrokken in Robina (bij verstrekken leningen, deze geen onderzoeke heeft gedaan - wel de zekerheid gaf)- 6000 mensen de klos - daders bank onderafdeling waar de risico beleggingen worden (ING netzo) onder gebracht (ontlopen toezichthouders) - verzekeraar aanwezig - notarissen (in feite mede verantwoordelijk(aanwezig) - komen met een waarschuwing van af enz. dan kun je niet meer spreken van een bewust risico nemen. Dexia is een soort gelijk gebeuren - 23 jaar procederen - bedreigingen d.m.v. deurwaarders enz enz de ene smerige truck na de andere. Zilveren Kruis vermeld niet dat het woekerpolissen betreft en bood aan als levensverzekeringen. Belasting vrij sparen = wederom een fars - bij uitkeringen alsnog bealstingen enz enz Het syteem is zo rot dat een beer put niet diep genoeg gegraven kan worden om alles in te gooien. Vervolgens worden met behulp van belastinggelden ook nog eens banken overeind gehouden, dezelfde bank die oplichtingszaken afdoet alszijnde ceviele processen. Hou het hier maar even mee, kan er boekwerk van maken.

