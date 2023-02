Verwarring bij de liefhebber: Welk voetbal is waar te zien? Vandaag • leestijd 3 minuten • 165 keer bekeken • bewaren

Vanuit je luie stoel naar een voetbalwedstrijd kijken is voor veel mensen een geliefde bezigheid, maar het aanbod op televisie is in de laatste jaren verder versnipperd. Voetbalfans worden daardoor verplicht om meerdere abonnementen af te sluiten om alle wedstrijden te kunnen blijven volgen. En dat blijkt een grote ergernis voor veel sportliefhebbers. Hoeveel kost het om al je favoriete competities te kunnen kijken?

Verwarring bij voetballiefhebbers

Dennie van Laar (hoofdredacteur van Voetbalprimeur.nl) legt uit waar de frustratie bij fans vandaan komt: “Eerst kon je alles bij een en dezelfde zender vinden. Toen verdween het achter een betaalmuur. Vervolgens verdween het verder achter verschillende betaalmuren en daardoor zien nu heel veel fans door de bomen het bos niet meer.”

Het aanbod is dus verdeeld over de verschillende aanbieders, waarvan de grootste Ziggo, ESPN en Viaplay zijn. Onderling worden uitzendrechten ook nog eens weggekaapt, hierdoor is het voor fans noodzakelijk om meerdere abonnementen af te sluiten, om een favoriete competitie te kunnen blijven kijken.

Standaardpakketten en prijsverschillen per provider

Hans de Kok is directeur van Pricewise. Deze vergelijkingswebsite maakte een overzicht per provider van de verschillende voetbalabonnementen, met de bijbehorende competities. Bekijk hier de uitgebreide data in Excel.

Om abonnementen te kunnen afsluiten heb je een standaard tv-pakket nodig. Daar bovenop sluit je een van de extra sportzenderabonnementen af. “Goedkoop zou ik ze niet willen noemen, gemiddeld heb je het over 15 euro per maand extra. Maar er zit wel heel veel prijsverschil tussen.” Op jaarbasis zijn abonnees al gauw 500 tot 800 euro kwijt, met veel ruimte om te besparen, mits zij de juiste aanbieding bij de juiste provider weten te vinden.

Voetbal kijken wordt ontoegankelijker, vooral voor ouderen

Eind volgend jaar gaat er weer veel veranderen. Ziggo heeft afgelopen najaar de uitzendrechten van de Champions League opgekocht. Deze is nu nog gratis te zien op standaard tv-zender RTL7, maar vanaf september 2024 niet meer.

Danny Mekić, tech-expert en jurist, vindt dit geen goede verandering: “Wat je ziet is dat het complete Europees voetbal verhuist naar een app. Als deze wedstrijden alleen daar worden uitgezonden door Ziggo, wordt een deel van de bevolking sport simpelweg ontzegd.” Of dit voldoet aan de Mediawet is nog de vraag. Voor bepaalde competities is namelijk wettelijk vastgelegd dat deze te zien moeten zijn op een ‘open net’. In het verleden volstond een standaard tv-zender, zolang driekwart van de bevolking hier voldoende toegang tot had.

“Met name voor ouderen gaat dit problemen opleveren: die kunnen niet overweg met een app.” Het Commissariaat voor de Media doet hier de komende tijd onderzoek naar. Ook vindt er dit jaar een evaluatie plaats van de Evenementenlijst. Hiermee wordt de toegankelijkheid van belangrijke evenementen gewaarborgd, zoals de Olympische Spelen, het Songfestival en dus de Champions League en Europa League.

Reactie Ziggo: app eenvoudig te installeren

Ziggo verklaart tegenover Kassa dat de Ziggo GO-app straks voor iedereen eenvoudig te installeren is op verschillende devices, zoals telefoon en tv. Ook geeft Ziggo aan nog anderhalf jaar de tijd te hebben, waarin aan de voorbereidingen van zowel de programmering als de uitzendingen gewerkt zal worden. “De komende maanden zal alles duidelijk worden en zullen we alle voetballiefhebbers informeren hoe zij bij Ziggo Sport kunnen genieten van UEFA clubvoetbal.”

