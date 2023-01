theme-icon Achtergrond

Verspillingsmeter: Zwembad Gisteren • leestijd 2 minuten • 184 keer bekeken • bewaren

Jaarlijks gaan in Nederland miljoenen euro’s over de balk door mislukte bouwplannen, bizarre subsidies, niet-werkende regels en ondoordachte projecten. De Verspillingsmeter zoekt uit hoeveel geld er in jouw gemeente wordt verspild.

Amersfoort is een gemeente met veel jonge mensen en gezinnen. Om die een beetje tevreden te houden, moet je ook wat voor die mensen regelen. Een zwembad is uitstekende manier om je inwoners rustig te houden.

Tijd voor vernieuwing

Nu hadden ze in Amersfoort al twee best leuke zwembaden, maar die waren aan vernieuwing toe vond de gemeente. De bezoekers zelf waren prima tevreden over de zwempaleizen, maar een beetje vernieuwing in je leven kan nooit kwaad.

De twee zwembaden werden gesloopt en een nieuw zwembadcomplex werd gebouwd. De gemeente beloofde een unieke zwembelevenis voor iedereen in Amersfoort: De Amerena!

In 2018 werd het geopend en kostte de gemeente 26 miljoen euro!

Gebreken alom

Daar verwacht je wel iets van terug, zou je denken. 26 miljoen is een hoop geld. Maar helaas er ging vanaf het begin van alles mis. We zetten het even op een rij:

De dure glijbaan was te gevaarlijk: bezoekers kwamen er met blauwe plekken vanaf.

Het zwembad was te kort voor de beloofde NK zwemwedstrijden

Materialen in het zwembad kunnen niet tegen de agressieve zwembadatmosfeer

De schoonmaakkosten zijn te laag begroot

Een zwemteam werd onwel tijdens een training

En ga zo nog maar even door. Maar het allerbelangrijkste, vinden wij van de Verspillingsmeter, is dat er nauwelijks plaats is voor recreatief zwemmen voor gezinnen. Op zondagmiddag tussen 14:30 en 17:00, mag het gewone volk een anderhalf waterpret beleven. Het zwembad is verder bijna alle dagen volgeboekt voor trainingen en fysiotherapie.