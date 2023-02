Verspillingsmeter: Tegels in Rotterdam

Jaarlijks gaan in Nederland miljoenen euro’s over de balk door mislukte bouwplannen, bizarre subsidies, niet-werkende regels en ondoordachte projecten. De Verspillingsmeter zoekt uit hoeveel geld er in jouw gemeente wordt verspild.

Is Rotterdam klaar voor Koningsdag? Is een vraag die we op het kantoor van ‘De Verspillingsmeter’ vaak te horen krijgen. Nee, is het antwoord. Rotterdam is niet klaar voor Koningsdag. Eerst moeten ze iets doen aan de straattegels in de beroemde winkelstraat ‘De Lijnbaan’.