Verspillingsmeter: Nutteloos parkeerterrein in Emmen 

Jaarlijks gaan in Nederland miljoenen euro’s over de balk door mislukte bouwplannen, bizarre subsidies, niet-werkende regels en ondoordachte projecten. De Verspillingsmeter zoekt uit hoeveel geld er in jouw gemeente wordt verspild. Zo heeft de gemeente Emmen in 2016 miljoenen euro’s weggegooid door de bouw van een nutteloos parkeerterrein.