Verspillingsmeter: Brug in Apeldoorn Gisteren • leestijd 1 minuten • bewaren

Jaarlijks worden in Nederland miljoenen euro’s over de balk gesmeten voor mislukte bouwplannen, bizarre subsidies, niet-werkende regels en ondoordachte projecten. De Verspillingsmeter zoekt uit hoeveel geld er in jouw gemeente wordt verspild.

De gemeente Apeldoorn is prachtig: mooie bossen en prachtige winkelstraten. Maar ja, dat is iets voor oude mensen. Apeldoorn wil een jonge, frisserre uitstraling. Daarom zijn ze enorm blij dat Saxion de Hogeschool Apeldoorn heeft gekozen als locatie voor het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. De studie over onder andere Cybersecurity gaat veel nieuwe studenten trekken.

Maar, om al die studenten een beetje tevreden te houden, moet je uiteraard een beetje investeren. In andere woorden: gemeenschapsgeld uitgeven.

Brug om wandeltijd te verkorten

De verwachting is dat de meeste nieuwe studenten met de trein naar Apeldoorn reizen. Om van het station naar het schoolgebouw te komen, moet er een stukje gewandeld worden.

Zo’n wandelingetje kost de studenten ongeveer tien minuten. Dat is volgens de wethouder veel te lang voor die jonge mensen; dan zijn ze al kapot voordat het eerste college is begonnen!

Daarom besluit de gemeente om voor 650.000 euro een brug over het kanaal te bouwen, zodat de Hogeschool makkelijker te bereiken is. Dat scheelt de studenten maar liefst drie minuten wandeltijd. Dan hebben ze op school zelfs nog even tijd om bij te komen voor de lessen beginnen.

Ontevredenheid onder inwoners van Apeldoorn