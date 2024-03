Verspilling van medicijnen: wat is jouw oplossing hiertegen? Vandaag • leestijd 1 minuten • 120 keer bekeken • bewaren

In Nederland wordt voor circa 100 miljoen euro per jaar aan medicijnen weggegooid. Medicijnen die worden teruggebracht naar de apotheek moeten worden vernietigd, terwijl er ondertussen een groot medicijntekort is.

Daarom doet Kassa deze oproep: Wat doe jij met medicijnen die in de originele verpakking zitten en nog veilig hergebruikt kunnen worden? Het gaat dan om medicatie die geen bijzondere bewaarcondities nodig heeft, die nog onaangebroken in de verpakking zit en die niet over de datum is.

Wat is jouw oplossing? Mail Kassa!

Breng je deze terug naar de apotheek? Geef jij ze weg? Ruil je ze tegen een medicijn dat je zelf nodig hebt? Of heb je een andere oplossing bedacht?



Kassa hoort het graag! Mail je verhaal mail naar kassa@bnnvara.nl o.v.v. 'Verspilling medicijnen.' Als we je mogen bellen, zet dan je telefoonnummer in de mail.

Alle verhalen worden vertrouwelijk behandeld en niets wordt zonder jouw toestemming openbaar gemaakt.