"Verpakking A-merk bevat vaak minder inhoud dan huismerk"

Wat vooral opvalt is dat de verpakkingen van A-merken en huismerken vaak even groot lijken. Dit wekt de indruk dat de inhoud ook gelijk is. Maar dat is niet altijd het geval. Soms zijn de verpakkingen van A-merken zelfs groter, maar bevatten ze veel lucht. Dit is vooral het geval bij wasmiddelen en vaatwastabletten. Dit kan consumenten misleiden en is niet duurzaam. Daarnaast zijn A-merken vaak duurder dan huismerken, aldus de Consumentenbond.