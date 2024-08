Veroorzaken je buren geluidsoverlast? Dit kun je doen Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

In een klein, vol landje als Nederland woon je al gauw dicht op elkaar. Het is niet zo gek als je af en toe wat hoort uit het huis van je buren. Als je continu last hebt van geluiden van je buren, dan heb je te maken met geluidsoverlast. Denk dan aan te luide muziek, blaffende honden, gebonk of geschreeuw. Je wilt natuurlijk geen ruzie met de buren, dus hoe los je dit het beste op?

Lawaai door de buren wordt in veel gevallen veroorzaakt door zogeheten ‘contactgeluiden’ in woningen, zoals lopen op harde vloeren, traplopen en slaan met de deuren. Maar ook harde muziek is een veelvoorkomende oorzaak.

Geluidsoverlast kan ook de gezondheid schaden

Naast dat geluidsoverlast vervelend is, kan het ook slecht zijn voor je gezondheid. Door het lawaai kun je mogelijk slechter slapen en als je ramen en deuren dichthoudt, ontbreekt er een ventilatie in huis. Verder blijkt uit onderzoek dat het kan bijdragen aan overgewicht. Ook kan het hoge bloeddruk veroorzaken waardoor het risico op hart- en vaatziekten toeneemt.

Waar te beginnen als je last hebt van geluid van de buren?

1- Ga in gesprek met je buren

Het kan misschien een drempel zijn, maar een gesprek aanknopen is een goede eerste stap. Het is goed om je te realiseren dat je buren de geluidsoverlast die ze produceren waarschijnlijk niet ervaren zoals jij dat doet. Misschien hebben ze zelfs niet in de gaten dat bijvoorbeeld kinderen luidruchtig spelen of de tv of muziek zodanig hard staat dat jij er last van hebt.

2 – Maak afspraken

Heb je de geluidsoverlast aangekaart? Maak dan daarna afspraken met de buren. Zo kun je afspreken dat ze de deuren wat zachter dichtdoen, kun je tijden afspreken tot wanneer de buren gitaar spelen of klussen, of tot hoe laat de muziek aan mag.

Probeer voorafgaand aan het gesprek al iets passend te bedenken dat jij kunt voorstellen tegen de geluidsoverlast.

3 – Zijn er praktische maatregelen mogelijk?

Je kunt ook samen kijken naar praktische maatregelen of deze proactief voordragen. Bijvoorbeeld geluiddempende doppen onder de stoelpoten of wasmachine maken, een stopper voor de deur of isolatiemateriaal op bepaalde plekken in de woning aanbrengen.

Andere vloerbedekking of ander schoeisel in huis dragen kan helpen als je bijvoorbeeld overlast ervaart van voetstappen.

Als je een huurwoning hebt, overleg dan met de verhuurder over aanpassingen van de woning, mochten die kunnen helpen tegen geluidsoverlast.

4 – Contacteer de verhuurder

Voor woningen en flatgebouwen zijn vaak woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld. Daarin staan soms regels over geluidsoverlast. Je kunt de reglementen opvragen bij de verhuurder als je dezelfde verhuurder hebt als de buren.

Meld overtredingen schriftelijk bij de verhuurder, woningbouwvereniging of gemeente. De verhuurder kan eventueel bemiddelen of andere maatregelen nemen om de geluidsoverlast te beperken.

Leg het vast

Houd in een logboek bij wanneer en wat voor overlast je hebt. Je moet namelijk kunnen bewijzen dat er sprake is van overlast. Je kunt ook opnames in je eigen woning maken om geluidsoverlast vast te leggen.

5 - Zijn er toezichthouders actief?

Sommige woonwijken of wooncomplexen hebben een toezichthouder, zoals een huismeester, conciërge of stadswacht. Meld de overlast bij deze toezichthouder, zo kan hij of zij een oogje in het zeil houden of het gesprek aangaan. Ook kan de toezichthouder meldingen over buurtbewoners bundelen.

6 - Schakel buurtbemiddeling of mediation in

Lopen gesprekken met de buren op niks uit, heb je ruzie, of vind je het gesprek aangaan moeilijk? In meer dan 300 gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling beschikbaar. Kijk hier op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voor een adressenlijst.

Bij buurtbemiddeling gaan getrainde bemiddelaars helpen oplossingen te bedenken voor een conflict. Twee derde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond, meldt het CCV zelf. De methode werkt het beste in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen, zoals bij geluidsoverlast of overlast door kinderen, wordt erbij aangetekend.

Is in jouw gemeente geen buurtbemiddeling beschikbaar? Dan biedt mediation mogelijk uitkomst. De mediator helpt bij het zoeken naar een oplossing waar alle betrokkenen tevreden over zijn. Het Juridisch Loket kan je naar een mediator doorsturen.

7 – Contacteer de gemeente of politie

In veel gemeenten is burenoverlast strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze APV is vaak online te vinden via de website van de gemeente. Is het niet gelukt om samen in goed overleg afspraken te maken met de buren? Neem dan contact op met de gemeente of de politie en vraag of er ingegrepen kan worden op basis van wat er in de APV staat.

Meld het bij het meldpunt overlast

In veel gemeenten is er een meldpunt overlast. Na een melding kan een rapporteur langskomen om de situatie te onderzoeken. De rapporteur kan desnoods andere instanties inschakelen om tot een oplossing te komen. Op de website van de gemeente kun je kijken of er een meldpunt overlast aanwezig is.

8 - Roep de hulp in van een advocaat

Werkt buurtbemiddeling, een mediator of een politieoptreden ook niet en is er sprake van onrechtmatige (geluids)hinder? Dan kun je met behulp van een advocaat de rechter vragen de buren te verbieden door te gaan met de geluidsoverlast.

Je moet wel kunnen bewijzen dat de geluidsoverlast van de buren onrechtmatige hinder oplevert. De beslissing van de rechter is een afweging tussen het belang van jou en de buren.

Artikel geactualiseerd juli 2024.