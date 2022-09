'Vernieuwde energielabel voor woningen pakt duurder uit' 02-02-2021 • leestijd 2 minuten • 195 keer bekeken • bewaren

Het nieuwe, verplichte energielabel voor huizen pakt duurder uit dan verwacht. Ook ontstaan er nu al wachttijden, omdat er onvoldoende gekwalificeerde energieadviseurs zijn om zo'n label toe te kennen. Dat stelt Vereniging Eigen Huis (VEH) na een steekproef. Doordat er niet voldoende energieadviseurs zijn opgeleid moeten huiseigenaren nu soms maanden wachten voor ze een energielabel krijgen.



De huidige kosten voor een label liggen rond de 275 euro. Dat is volgens de VEH 100 euro duurder dan vooraf was aangegeven. VEH zegt niet verrast te zijn, aangezien de vereniging hier al eerder voor waarschuwde.

Minister wil meer adviseurs opleiden

Sinds 1 januari is het uitgebreidere energielabel noodzakelijk om een huis te verkopen of te verhuren. Het is ingevoerd door minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. De demissionaire bewindsvrouw wil de problemen aanpakken door meer energieadviseurs op te leiden. Het duurt echter nog zeker twee maanden voor er voldoende adviseurs zijn om huizenverkopers snel van een nieuw energielabel te voorzien.



Op dit moment zijn er bijna vijfhonderd vakbekwame adviseurs die een label mogen afgeven. De minister laat weten dat ze per direct kan zorgen voor tweehonderd extra adviseurs. Dat kan doordat ze het onder meer mogelijk maakt om mensen die nog niet al hun examens hebben afgelegd toch al energielabels af te laten geven. Om wachttijden te voorkomen zijn er 1500 adviseurs nodig. De minister denkt dat er per april "potentieel" 1500 energieadviseurs beschikbaar zijn.



De verplichting om in een verkoop- of verhuuradvertentie aan te geven of een woning een energielabel heeft vervalt tijdelijk. Wel moet er bij de overdracht van de woning een definitief energielabel overhandigd worden.

'Te snel ingevoerd'

Volgens de VEH heeft Ollongren de maatregel te snel ingevoerd en daarvan zijn huiseigenaren nu de dupe, met vertragingen in het verkoopproces tot gevolg. De vereniging gaf vorig jaar al aan dat het nieuwe label geen meerwaarde biedt voor huiseigenaren, maar huiseigenaren wel op hogere kosten jaagt. Ook zouden er bedrijven zijn die niet transparant zijn over de prijs.



Eerder adviseerde het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) het kabinet al om de invoering van de regel uit te stellen. Het ATR baseerde zich daarbij op onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Volgens het adviesorgaan is de meerwaarde van het nieuwe 'expertlabel' ten opzichte van het huidige eenvoudige energielabel niet aangetoond.

VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis wil dat huiseigenaren het oude energielabel kunnen blijven gebruiken tot de wachttijden zijn opgelost. Ollongren zegt liever te willen investeren in het werkbaar maken van het nieuwe label. ANP / VEH