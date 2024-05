Verkoop tweedehands auto's stijgt weer 02-10-2015 • leestijd 1 minuten • bewaren

De verkoop van tweedehands personenauto's is vorige maand weer gestegen. Consumenten kochten in totaal 142.698 occasions, een stijging van 3,2 procent ten opzichte van september vorig jaar. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van VWE voertuiginformatie en -documentatie.

In augustus was nog sprake van een dip, toen de verkoop van occasions in vergelijking met een jaar eerder met een kleine 4 procent bleek te zijn gedaald.

Met de groei in september haakt de occasionmarkt weer aan bij de opgaande trend die eind 2013 inzette, nadat de verkoop van tweedehandsauto's net als die van nieuwe personenauto's in 2011 was ingestort.

ANP