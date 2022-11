Verkoop sigaretten binnenkort mogelijk verboden na uitspraak rechter? Vandaag • leestijd 2 minuten • 655 keer bekeken • bewaren

Opmerkelijk nieuws. De rechter in Rotterdam heeft zojuist een uitspraak gedaan waardoor de verkoop van gewone filtersigaretten op korte termijn wellicht wordt verboden. Het draait om de manier waarop de gevaarlijke stoffen in sigaretten wordt gemeten: deze methode zou onbetrouwbaar zijn en de zaken veel rooskleuriger voorstellen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet binnen zes weken gaan handhaven: tot die tijd kunnen ze nadenken over een antwoord. Ook kunnen ze in hoger beroep.

Vijftien organisaties hebben – aangevoerd door de Stichting Rookpreventie Jeugd – de NVWA in 2018 gevraagd om de verkoop van filtersigaretten aan banden te leggen. Sigaretten zouden in werkelijkheid veel ongezonder zijn dan zou blijken uit de metingen, en in dat verband werd ook wel gesproken van 'sjoemelsigaretten'.

De NVWA weigerde. Ook een bezwaar daartegen werd in 2019 afgewezen, en daarop stapten de rookbestrijders naar de rechter. Die oordeelt nu dat de verkoop van filtersigaretten "in strijd is met de Tabaks- en rookwarenregeling". Binnen zes weken moet de NVWA gaan handhaven.

Sjoemelsigaret: wat is dat?

Sigaretten worden getest door machines de rook op te laten zuigen. Vervolgens meet de machine hoeveel teer, nicotine en koolmonoxide daarbij vrijkomen.

In de filters zitten kleine gaatjes, waardoor de machines ook schone lucht opzuigen. Daardoor verdunt de lucht en lijkt het alsof rokers minder schadelijke stoffen binnenkrijgen. Maar in de praktijk hebben rokers hun vingers en lippen op die gaatjes. "Daarmee worden dus niet de emissiewaarden gemeten die bij beoogd gebruik van een sigaret vrijkomen", aldus de rechtbank.

Worden sigaretten nu verboden?

De uitspraak heeft in potentie verstrekkende gevolgen: in de praktijk kan dit namelijk betekenen dat de sigaret in de huidige vorm simpelweg te ongezond en te gevaarlijk is om nog te mogen worden verkocht. Volgens de rechter deugt de meetmethode immers niet.

Maar of dat ook écht gaat gebeuren, is momenteel nog niet bekend. Zoals gezegd heeft de NVWA zes weken om met een reactie te komen, ook is hoger beroep mogelijk waardoor het in ieder geval langer duurt voordat er definitief uitsluitsel wordt gegeven.

Een woordvoerder van de NVWA zal op een later moment nog naar buiten komen met een reactie.

"Rokers zijn jarenlang belazerd"

Het AD sprak ex-longarts Wanda de Kanter van Stichting Rookpreventie Jeugd. Zij is uiteraard erg te spreken over de uitspraak van de rechter en is blij dat ze gelijk hebben gekregen.

"Dit betekent gewoon dat de roker vele jaren lang belazerd is en sigaretten heeft gerookt die veel schadelijker zijn dan ze dachten", zo stelt ze. Om daaraan toe te voegen: "Het heeft zóveel verstrekkende gevolgen dit. Het betekent gewoon dat de NVWA nu binnen zes weken moet gaan bedenken: wat gaan we doen met al die sigaretten in de winkels?"

Wordt vervolgd dus.