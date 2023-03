Verkoop nieuwe iPhones van start 20-09-2013 • leestijd 1 minuten • bewaren

De nieuwe iPhones die Apple vorige week presenteerde, zijn vanaf vrijdag te koop in onder meer Australië, Japan, de drie grootste Europese landen, de Verenigde Staten en China. Het is voor het eerst dat de technologiegigant zijn nieuwe producten ook direct in de Volksrepubliek op de markt brengt. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe iPhone in Nederland in de winkel ligt.

Graadmeter

Het eerste weekeinde wordt zoals gebruikelijk gezien als een belangrijke graadmeter voor het succes van de iPhone 5S en 5C. Er is meer dan een jaar verstreken sinds Apple voor het laatst een nieuwe smartphone uitbracht, en sindsdien hebben concurrenten als het Zuid-Koreaanse Samsung aardig wat marktaandeel afgesnoept van het Amerikaanse bedrijf. De iPhone 5 ging vorig jaar in het eerste verkoopweekeinde 5 miljoen keer over de toonbank. ANP