Verkoop duizenden goedkope fatbikes voorkomen vanwege onveiligheid

Over de enorm populaire fatbikes die worden opgevoerd en ontzettend hard door de straten kunnen scheuren, is al langer veel ophef in Nederland. Karin Visser, directeur Toezicht en Opsporing bij de ILT spreekt in deze kwestie over een gedeelde verantwoordelijkheid. Die ligt volgens haar niet alleen bij de toezichthouders, fabrikanten, importeurs en distributeurs, maar ook bij de consumenten. "Een fatbike die voor minder dan 1000 euro te koop wordt aangeboden. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. De kans dat je voor dat bedrag een kwalitatief goede en veilige fatbike koopt, is klein."

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is blij dat de ILT beslag heeft gelegd op de partij fatbikes uit China. "Het is een goede ontwikkeling dat deze fatbikes worden aangepakt", reageert een woordvoerster. Volgens de organisatie voor verkeersveiligheid worden de fietsen van het type dat in beslag is genomen in Nederland onder valse voorwendselen verkocht. "Het is meer een soort brommer die als elektrische fiets wordt verkocht", zegt de woordvoerster. "Zo wordt er gezegd dat ze 25 kilometer per uur kunnen, maar de snelheidsbegrenzer gaat er heel makkelijk af. Bovendien zijn de fietsen relatief goedkoop. Daarom zijn ze populair onder jongeren."