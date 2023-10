Verhuurders oneens met maatregel huurverhoging: dagvaarden Staat

18 okt. 2023 - 5:59

Woningeigenaren hebben ook bijgedragen aan de stijging van huizenprijzen. Door speculatie is de krapte op de woningmarkt alleen maar groter geworden. En zijn de prijzen meer dan reëel gestegen. En de winsten van speculanten idem dito. Sommige investeerders konden zelfs een heel race-circuit kopen... In mededelingen van mijn gemeente zie ik deze uitwas bijzonder vaak voorbijkomen: een huis met 5 kamers wordt omgebouwd naar een huis met 4 studio's. Huren worden verdubbeld, want dat mag, en de huurder van een studio vraagt huursubsidie aan, want dat kan in de nu zelfstandige woonruimte. Tel uit je winst. En nog beroerder, de belastingbetaler betaalt de huursubsidie voor deze truc. U noemt het begrip huren van 'sociale huurwoning'. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. De rem op de stijging van huren is bij uitstek bedoeld om de ongebreidelde stijging in de vrije sector te stoppen. Maar die stijging is met de nieuwe regels nog best redelijk: door een wetswijziging is de toegestane huurverhoging in de vrije sector gekoppeld aan de loonontwikkeling als die lager is dan de inflatie. Als speculanten hun huis te koop zetten hoeft dat geen slechte ontwikkeling te zijn. Zij cashen door de gestegen prijzen. En er gaan mensen in wonen om te wonen en niet om er winst op te boeken.