Verhoging van energietarieven was mogelijk jarenlang onwettig

4 mrt. 2023 - 19:29

Zelfde ervaring met Eneco als het gezin uit Oud-Beijerland. We hadden een mail gekregen op 07-10-2021 van Eneco ; Je hebt een Variabel Vrij contract (ook wel een ‘contract voor onbepaalde tijd’). Dit is een contract waarbij jouw leveringstarief voor een jaar lang gelijk blijft. Je tarief verandert dus maar één keer per jaar. Het moment waarop jij jouw jaarnota ontvangt, wijzigen de tarieven voor het komende jaar. Ondanks de stijgende tarieven in de markt nu, veranderen jouw tarieven voorlopig nog niet. Op dit moment hoef je dus niets te doen. Op 01-05-2022 kregen wij onze jaarnota met een tariefswijziging. Deze geaccepteerd. Maar toen kregen wij op 01-09-2022 een tariefswijziging Dus na 4 maanden ipv een jaar. Hier op gereageerd, waarop we een antwoord kregen die naar mijns inzien nergens opsloeg. Nog een keer gereageerd, daarna het maar opgegeven. Contract lezen is niet mij sterke kant. Maar als meer dan 30 jaar bij Eneco zit verwacht je dit niet. Zeker als ze een mail sturen dat het maar 1x per jaar veranderd.