Verhoging minimumlonen geen uitkomst voor mensen met schulden

Sociaal raadslieden, die mensen met schulden helpen, waarschuwen dat veel mensen met schulden niet direct iets zullen merken van de verhoging van de uitkeringen en het minimumloon per 1 januari. Deze raadslieden wijzen erop dat het extra geld bij mensen met schulden meestal direct naar de schuldeisers gaat, schrijft de NOS .

Het bedrag dat mensen met schulden minimaal nodig hebben om van te leven, de zogenoemde beslagvrije voet, wordt namelijk niet automatisch aangepast. Dat gebeurt eens in de twaalf maanden. Een verzoek om herberekening kan pas na 1 januari worden aangevraagd. Overigens geldt voor mensen met een bijstandsuitkering een uitzondering, want daar wordt de beslagvrije voet wel automatisch verhoogd.

"Dit is gezien de stijgende energieprijzen en het duurder worden van de boodschappen een zeer onwenselijke situatie", zegt André Moerman van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR). Weliswaar wordt het extra geld gebruikt om de schulden te verlagen, maar voor de maandelijkse lasten is er geen extra geld beschikbaar.

Mensen met schulden die het minimumloon verdienen of een uitkering hebben, kunnen zelf vragen om de beslagvrije voet te verhogen, maar als iedereen dat doet is dat een enorme operatie, zegt Moerman. Volgens het UWV en de Sociale Verzekeringsbank zijn er bij 60.000 mensen met een uitkering loonbeslagen van kracht. Deurwaarders roepen mensen die in de problemen komen ook op om zelf contact op te nemen.