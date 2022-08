Vergoeding teruggeleverde stroom zonnepanelen "vaak te laag"

Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet die vergoeding minimaal 70 procent van het kale leveringstarief zijn. In afwachting van een nieuwe Energiewet die pas in 2025 ingaat, geldt die leidraad niet meer. En daar maken energiebedrijven volgens de Consumentenbond "handig gebruik van" door consumenten een lagere vergoeding te betalen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: "Met de nieuwe Energiewet wordt ook een nieuw minimum vastgelegd. Alleen gaat die wet pas in 2025 in. Maar nu is al duidelijk dat de minimale terugleververgoeding zelfs nog iets hoger zal liggen dan die 70 procent van het kale leveringstarief. Wij roepen minister Jetten daarom op om zo snel mogelijk aan te geven wat de ondergrens precies wordt, zodat de ACM energieleveranciers hieraan kan houden. Ze hoeft dan niet te wachten op de inwerkingtreding van de nieuwe wet."