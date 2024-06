Verborgen suikers: deze 10 producten uit de supermarkt zitten er vol mee Vandaag • leestijd 6 minuten • 106 keer bekeken • bewaren

Suiker is lekker zoet en daarom een prima smaakmaker. Maar je kunt er ook ongemerkt dik van worden. Bovendien lijden steeds meer Nederlanders aan diabetes, mede door overconsumptie van suiker. Een beetje minderen kan geen kwaad. Welke alledaagse producten in de supermarkt bevatten veel verborgen suikers? We zetten er hier 10 op een rij. Pak het telraam er maar bij, want het aantal suikerklontjes is soms schrikbarend.

Dik van suiker?

Jaarlijks krijgen we per persoon zo'n 50 kilo suiker binnen. Kan zoveel van deze zoete stof consumeren kwaad? Ja, want je wordt er ongemerkt dik van. Dat komt doordat suiker niks meer of minder is dan energie. Eet of drink je producten met veel suiker? Dan sla je het overschot op. Vooral in de vorm van vet. En zo word je dus niet alleen van vet eten (te) zwaar, maar óók van suiker.

(Pre)diabetes rukt op in Nederland

Als je de genetische aanlegt hebt en structureel te veel suiker consumeert, groeit de kans dat je diabetes type 2 krijgt. Onlangs was nog in het nieuws dat het aantal mensen met prediabetes (een voorstadium van de ziekte diabetes) veel hoger is dan gedacht. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat de bloedsuikerwaarden van zeker 1,4 miljoen Nederlanders verhoogd is. Dan heb je nog geen diabetes, maar in deze voorfase kan er al wel blijvende schade ontstaan aan bijvoorbeeld je bloedvaten.

“Er komt een tsunami van diabetespatiënten aan”, voorziet het Diabetes Fonds. Alle hens aan dek dus. Minder suiker consumeren zou voor veel mensen een heel goed voornemen zijn. Waar te beginnen? Probeer eens te minderen met producten uit de supermarkt die vol zijn gestopt met verborgen suikers. We zetten er 10 op een rijtje.

1 – Maaltijdsalade - Gerookte zalm

Kant-en-klaar maaltijden zet je in een handomdraai op tafel. Daarom zijn ze zo in trek en in vele varianten verkrijgbaar bij de supermarkt.

Een verse maaltijdsalade mét gerookte zalm van supermarkt Jumbo? Dat zijn veel vezels, vitaminen en goede vetten. Hartstikke gezond toch? Helaas krijg je meer dan alleen deze bouwstoffen binnen, want één zo’n salade bevat ook 10,4 gram suiker. Dat staat gelijk aan ruim 2,5 klontjes suiker. De hoeveelheid zout in dit product is trouwens ook niet mis, want goed voor 44 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Ja, het is een verse salade met verse vis, zo klaar om op te eten. Maar omdat het bewerkt voedsel betreft, zijn er tal van stoffen extra aan toegevoegd om de smaak te verhogen. En daar gaat het hier dus mis, wat betreft de hoeveelheid suiker en zout.

2 – Vruchtensap - Goudappeltje

Sap van appels, dat klinkt gezond. Maar vruchtensappen zijn niet alleen een bron vitaminen maar ook van suikers. Appelsap behoort tot de absolute toppers in deze categorie.

Een glas (200 ml) Goudappeltje appelsap van Appelsientje, bevat 19,8 gram suiker. Dat staat omgerekend gelijk aan bijna 5 hele suikerklontjes. Zelfs iemand die graag koffie met suiker drinkt, zou gruwen van zo'n hoeveelheid.

3 – Energiedrank - Red Bull

Sommige autocoureurs lijken vleugels te krijgen van dit energiedrankje. Zou het door de hoeveelheid suiker komen die erin zit? Sla je een blikje (250 ml) Red Bull achterover, dan heb je bijna 7 suikerklontjes binnen.

Jongeren zijn gek op energiedrankjes. Helaas drinkt een meerderheid van hen deze frisdrank in zulke hoeveelheden, dat het de kans op (ernstig) overgewicht en het ontwikkelen van diabetes type 2 verhoogt. Het Diabetes Fonds roept daarom op om snel een belasting op suikerrijke dranken in te voeren. Gemiddeld drinken jongeren vier liter frisdrank per week, goed voor ruim 100 suikerklontjes.

4 - Kant-en-klare saus - Chicken Tonight

Een Oosters getinte maaltijd met rijst of bami kun je snel op tafel zetten dankzij een kant-en-klare saus zoals Chicken Tonight. Kies je voor de variant zoetzuur met perzik? Dan kies je ook voor een bescheiden suikerbom. Een gemiddelde portie van 128 gram saus per persoon telt 17,2 gram suiker (ruim 4 suikerklontjes). In een hele pot van 525 gram heeft de fabrikant omgerekend 17 suikerklontjes verwerkt. Een zoetzure saus met heel veel nadruk op ‘zoet’ dus.

5 – Tomatenketchup

Ketchup komt in veel huishoudens bij om het even welke maaltijd op tafel. Lekker bij bijvoorbeeld een stukje (vega)vlees of een patatje.

Helaas is het een schoolvoorbeeld van verborgen suikerconsumptie. Met twee eetlepels ketchup, heb je al een suikerklontje verorberd, heeft het Voedingscentrum berekend.

Advieshoeveelheid suiker Wat is de aanbevolen maximale hoeveelheid suiker? Het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is om de consumptie van suiker te beperken tot maximaal 10 procent van het totaal aantal calorieën dat je per dag binnenkrijgt.



Voor vrouwen en mannen geldt een net wat andere advieshoeveelheid. Voor een volwassen man bedraagt het ongeveer 60 gram suiker (15 suikerklontjes) op een dag. Voor vrouwen gaat om 50 gram vrije suikers per dag, oftewel 12,5 suikerklontjes.

6 – Yoghurtdrink - Aardbei Albert Heijn

Een yoghurtdrink is doorgaans rijk aan calcium en vitamine B. Maar helaas ook rijk aan suiker. In dit voorbeeld nemen we de magere drinkyoghurt van Albert Heijn met aardbeismaak onder de loep. In een glas zijn omgerekend net geen 4 klontjes suiker (15,2 gram) verwerkt. Dat doet de gezondheidsvoordelen van mineralen en vitaminen toch een beetje teniet.

7 – Tussendoortje - Sultana

Eet je een Sultana als tussendoortje bij je glas appelsap, Red Bull of yoghurtdrink? Dan stapelt de suikerconsumptie zich flink op. In dit voorbeeld gaat het om de Sultana fruitbiscuit Naturel, in een verpakking van vier keer drie stuks. Per biscuitje (of portie) verorber je ook 3 suikerklontjes.

Doe je eens gek en eet je er twee? Dan zit je al aan ruim 6 suikerklontjes. Schenk je er een glas AH yoghurtdrink aardbei bij? Dan heb je alweer 10 suikerklontjes binnen. Dat gaat hard met de dagelijkse advieshoeveelheid!

8 – Ontbijtgranen - Brinta Volkoren graanontbijt

Als je niet te veel suiker naar binnen wilt werken pas dan ook op met ontbijtgranen. Deze producten, waartoe ook muesli behoort, zijn vaak vezelrijk en daarom goed voor de darmen. Bovendien bevatten ze tal van vitaminen en mineralen. Maar kijk voor aanschaf eens naar de lijst met ingrediënten. De hoeveelheid toegevoegde suikers, uiteraard om de smaak op te peppen, is vaak niet mis.

Neem een klassieker op het gebied van ontbijtgranen: Brinta volkoren graanontbijt. Een bescheiden portie van 35 gram (met 250 ml halfvolle melk) bevat 13 gram suiker. Dat zijn omgerekend ruim 4 suikerklontjes. Dan heb je aan het begin van je dag met een bakje Brinta al meteen 25 procent van je dagelijks aanbevolen hoeveelheid suiker binnen.

9 – Soep uit blik – Unox tomaat crème

Van soep uit blik is bij de meeste mensen wel bekend dat er gemiddeld genomen veel zout in zit. Maar de producenten voegen er voor de smaak ook maar wat graag suiker aan toe. Een topper is wat dat betreft Unox Soep Tomaat Crème, maar dan wél in negatieve zin.

In een blikje van 300 ml, goed voor een volle kom, is 11 gram suiker verwerkt. Bijna 4 klontjes dus. Met zo’n portie soep krijg je en passant ook 33 procent van je maximale aanbevolen hoeveelheid zout binnen. Geen product om dagelijks bij de lunch te consumeren, tenzij je de rest van de dag heel gematigd bent met de consumptie van zout en suiker.

10 – Zuiveldrankjes met probiotica – Yakult

Om gezonde darmflora te krijgen, nemen sommige mensen dagelijks een zuiveldrankje met probiotica. In een klein flesje zitten miljarden van deze leven micro-organismen verstopt.

Een bekend merk in dit genre is Yakult. In dit gefermenteerde zuiveldrankje tref je echter niet alleen veel gezonde bacteriën aan... Aan een flesje Yakult Original van 65 ml zijn puur voor de smaak ook twee flinke suikerklonten (8,8 gram suiker) toegevoegd.

50 (!) namen voor suiker Kijk op het etiket Wil je jouw suikerconsumptie binnen de perken houden? Let dan op: er zijn wel 50 verschillende suikervormen die de industrie gebruikt om toe te voegen aan producten. Andere benamingen voor suiker die je volgens het Voedingscentrum kunt tegenkomen op het etiket zijn: sacharose, stroop, melksuiker, lactose, fructose, druivensuiker, dextrose, moutsuiker, maltose, honing, agavesiroop, ahornsiroop, isoglucose, melasse, trehalose en galactose.

Minderen met suiker?

Hoe kun je echt een stap maken als je minder suiker of zout wilt nuttigen? Beperk dan de inname van door de industrie gemaakt en bewerkt voedsel. “Als je het echt goed wilt doen, vermijd je alles wat een etiket heeft. Je voorkomt er niet alleen het krijgen van diabetes mee”, geeft Hanno Pijl mee als simpel gezondheids- en voegingsadvies. Hij is hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum en expert op het gebied van diabetes.

In dit Kassa-artikel gaat Hanno Pijl uitgebreid in op 10 gezondheidsfeiten en -fabels over suiker: