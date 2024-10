Verbond van Verzekeraars slaat alarm: Grote zorgen over financiële problemen na overlijden theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 3 minuten • 179 keer bekeken • bewaren

Jetze Bruinsma verloor zijn partner

Vanavond in Kassa (19.15, NPO2): Het Verbond van Verzekeraars maakt zich grote zorgen over het toenemende aantal mensen dat geen overlijdensrisicoverzekering afsluit. Zij nemen daarmee onverantwoorde risico's dat hun nabestaanden de woonlasten niet meer kunnen betalen en in het ergste geval op straat komen te staan. Vooral huurders en zelfstandigen sluiten de polis massaal niet af.

Dat blijkt uit onderzoek dat het Verbond van Verzekeraars liet uitvoeren onder ruim 17.000 consumenten. Velen blijken nog nooit van een overlijdensrisicoverzekering te hebben gehoord en weten niet dat die de financiële risico’s afdekt als iemand overlijdt, zodat de woonlasten betaalbaar blijven.

Grote verschillen tussen huurders en woningbezitters

Slecht 15 procent van de huurders blijkt een overlijdensverzekering te hebben afgesloten, tegen 38 procent van de woningeigenaren. Van de zelfstandigen (zzp’ers) heeft slechts 25 procent een overlijdensrisicoverzekering afgesloten; het gaat hierbij zowel om huurders als woningeigenaren.

Veel mensen maken zich grote zorgen over de financiële gevolgen voor hun nabestaanden, mocht hen iets overkomen. Ze zijn er niet van op de hoogte dat een overlijdensrisicoverzekering deze problemen kan voorkomen. Een derde van alle mensen die géén overlijdensrisicoverzekering hebben, denkt dat hun nabestaanden (misschien) meer zullen moeten gaan werken om voldoende geld te hebben om goed van te kunnen leven.

Meer dan de helft denkt zij zullen moeten bezuinigen. Eén op de vijf mensen denkt zelfs dat hun nabestaanden naar een andere woning zullen moeten verhuizen. Het is echter de vraag of zij gemakkelijk een nieuw dak boven hun hoofd zullen vinden op de huidige oververhitte woningmarkt.

Zorgen om grote groep onderverzekerde huurders: "Sprake van een blinde vlek"

Directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars maakt zich met name zorgen over de grote groep onderverzekerde huurders. Bij hen is volgens hem sprake van een 'blinde vlek' voor de risico's.

"Bij de koop van een woning komt de overlijdensrisicoverzekering aan de orde in een adviesgesprek. Maar huurders met een partner of kinderen moeten zélf initiatief nemen om deze af te sluiten." Het is volgens het Verbond bovendien maar zeer de vraag of de verhuurder bereid zal zijn om de huur te verlagen als iemand die niet meer kan betalen.

Ook zelfstandigen zijn kwetsbaar, klachteninstituut Kifid signaleert problemen

Ook zelfstandigen zijn extra kwetsbaar, volgens Weurding. "Velen hebben naast een overlijdensrisicoverzekering óók geen pensioenvoorziening voor nabestaanden, zoals veel werknemers die wél hebben."

Het Verbond van Verzekeraars is niet de enige die zich zorgen maakt, ook het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) signaleert de problemen. Sinds het vervallen van de verplichte overlijdensrisicoverzekering in 2018 ontvangt het Kifid vaker klachten over de overlijdensrisicoverzekering (of het ontbreken ervan) in relatie tot een hypotheek.

"Opnieuw verplichten is géén oplossing"

Het Verbond van Verzekeraars pleit er desondanks niet voor om de polis opnieuw verplicht te stellen, omdat het Verbond vindt dat het de verantwoordelijkheid van mensen zélf is om die al dan niet af te sluiten. "Dit is geheel afhankelijk van iemands financiële situatie."

Wél is het Verbond voorstander van een laagdrempelige en toegankelijke periodieke financiële APK. "Dat is oorspronkelijk een idee van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Wijzer in Geldzaken. Het moet nog verder uitgewerkt worden, maar het zou een goede oplossing kunnen zijn", aldus directeur Weurding.

