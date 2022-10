Verbod op gokreclames waarschijnlijk niet per 1 januari 2023 Vandaag • leestijd 2 minuten • 90 keer bekeken • bewaren

Het streven om per 1 januari 2023 gokreclames te verbieden lijkt niet te gaan lukken. Het wetsvoorstel dat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in petto heeft, moet eerst nog langs de Raad van State voor advisering. Op de VVD na wilden de aanwezige partijen in een debat daar veel spoed achter zetten, zodat het misschien nog lukt om nog dit jaar de hele procedure af te ronden. Weerwind hoopt eveneens dat het lukt, zeker met de druk van de Kamer in de rug.

Sinds een jaar geleden online gokken legaal werd, is het aantal reclames enorm toegenomen, tot woede van de Tweede Kamer, die daar juist voor had gewaarschuwd. De minister heeft al ingegrepen door bekende rolmodellen zoals oud-voetballers te verbieden hierin op te treden.

De Kamer was en is bang dat meer mensen dan voorheen worden verleid om te gaan gokken en dan in de financiële problemen komen, doordat de onlinedrempel laag is. Met name jongvolwassenen zijn kwetsbaar en blijken ook relatief het vaakst online te gokken. Het beoogde reclameverbod betreft vooral ongerichte reclames, uitingen waar mensen niet actief zelf naar gezocht hebben door bijvoorbeeld een goksite te bezoeken.

Sponsorverbod

Een sponsorverbod voor gokbedrijven van sportclubs dat per 2025 van kracht moet worden, gaat de Kamer ook niet snel genoeg. Maar een sponsorverbod zal niet sneller kunnen volgens Weerwind, omdat sportclubs tijd nodig hebben om over te schakelen op andere sponsors. De contracten hiervoor zijn voor langere tijd aangegaan.

Doel van de legalisering van de onlinegokmarkt was de thuisgokkers weg te halen van de illegale aanbieders. Op die manier kunnen consumenten beter beschermd worden tegen fraude, andere criminaliteit en tegen verslavingen, was de gedachte. Zo is er een potje ingericht voor verslavingspreventie en -zorg. Het geld daarin - hooguit enkele miljoenen - staat volgens de SP niet in verhouding tot het budget voor marketing, waar wel 100 miljoen euro in zit. "We hebben een slechte wet ingevoerd en we zijn nu steeds de mazen van de wet aan het dichtschroeien", klaagde SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

Vergunningen