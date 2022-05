Veldonderzoek: Miljoenen drinkbekers belanden tussen zwerfafval Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Nederlanders gaan heel slordig om met wegwerpbekers voor bijvoorbeeld koffie of thee. Jaarlijks belanden daar miljoenen exemplaren van in de natuur. Volgens een schatting van de bekende strijders tegen plastic vervuiling, Zwerfinator Dirk Groot en Plastic Soup Surfer Merijn Tinga, gaat het om tussen de 60 en 120 miljoen bekers. Gebruikte bekers van fastfoodketen McDonald's worden door hen het vaakst gevonden op straat en in de natuur.

De Plastic Soup Foundation riep eind vorig jaar McDonald's op om statiegeld in te voeren op (herbruikbare) bekers. McDonald’s in Duitsland gaat het statiegeld dit jaar al invoeren. Zwerfinator Dirk Groot en Plastic Soup Surfer Merijn Tinga schiet de regelgeving in ons land tekort. Daarom roepen zij ook op tot invoering van statiegeld op drinkbekers in Nederland.

Geholpen door meer dan 1000 mensen namen zij voor hun onderzoek naar wegwerpbeker afgelopen jaar 42.822 foto's van zwerfafvalbekers.

Prominente plaats wegwerpbeker in zwerfafval

In Nederland gebruiken we volgens overheidscijfers 11 miljoen wegwerpbekers per dag. Gemiddeld worden deze slechts 7 minuten gebruikt, daarna belanden een flink daarvan deel dus in de natuur of op straat. Veel bekers lijken van karton, maar bevatten een plastic coating. “In de lijst van meest gevonden verpakkingen staan wegwerpbekers op de vierde plaats. De wegwerpbeker is hét symbool van de wegwerpmaatschappij”, vindt Tinga.

Opruimkosten

Nieuwe regelgeving die naar verwachting volgend jaar ingaat, bepaalt dat producenten van plastic verpakkingen zoals wegwerpbekers moeten betalen voor het opruimen van ‘hun’ zwerfafval. Dat moet fabrikanten een prikkel geven om hun bedrijfsmodel te veranderen.

Maar volgens onderzoek van Groot en Tinga is 53 procent van de bekertjes tussen het zwerfvuil niet te herleiden tot een producent, doordat er geen merk of andere informatie op staat. Groot: “Hierdoor is het onmogelijk de kosten op een eerlijke en goede manier door te belasten", waarschuwt 'Zwerfinator' Groot.

