Veiligheidswaarschuwing Wereldstekker Kruidvat

Kruidvat geeft een veiligheidswaarschuwing uit voor een wereldstekker die vanaf 6 januari 2020 is verkocht. Deze zou niet voldoen aan veiligheidseisen. Consumenten kunnen deze inleveren en hun geld terugkrijgen.

Het gaat om een wereldstekker van Kruidvat. Het concern geeft aan dat de wereldstekker vanaf 6 januari 2020 is verkocht in de winkels, voor een prijs van 9,99 euro. De streepjescode is: 8719179473110