Veiligheidswaarschuwing: Drink Orangina Regular en Orangina frisdrank van Schweppes niet

Schweppes Suntory Benelux S.A. waarschuwt voor Orangina en Orangina Regular frisdrank van Schweppes. In enkele gevallen was de schroefdraad in de hals van de fles licht beschadigd voordat de dop werd aangebracht tijdens het productieproces. Hierdoor zat er een klein stukje plastic aan de buitenkant van de fles. Dit kan bij het drinken ervan in de vloeistof terechtkomen. Drink het product niet.