VEH: Sta verduurzaming toe zonder instemming VvE

De verduurzaming van koopappartementen stokt, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH). Het is binnen verenigingen van eigenaren (VvE's) doorgaans lastig om besluiten te nemen. Hierdoor blijft bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen vaak liggen. VEH ziet graag dat het kabinet in de wet vastlegt dat appartementseigenaren mogen verduurzamen zonder toestemming van de VvE.

Hoewel 64 procent van de ondervraagde appartementseigenaren aangeeft wel te willen verduurzamen, lukt dat volgens de VEH een op de drie eigenaren niet. Ook geeft ruim een kwart van de ondervraagden aan met conflicten te maken te hebben.

Voornamelijk problemen bij kleinere VvE’s

Het probleem speelt met name bij kleinere VvE's, omdat besluiten daar unaniem genomen moeten worden. Dan bewaren VvE's liever "de goede vrede, dan te moeten ruziën over wel of geen zonnepanelen op je dak", constateert Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis.

"Iemand die al op leeftijd is, wil misschien niet meer investeren in een hybride warmtepomp die zich in vijftien jaar terugverdient. Dat geldt ook voor iemand die van plan is om op korte termijn te verhuizen", aldus Klein.

Unanimiteit of meerderheid nodig bij besluitvorming VvE

Volgens de VEH woont een op de zes huiseigenaren in Nederland in een koopappartement. VvE's regelen onder meer onderhoud aan het gebouw en voeren bijvoorbeeld besluiten van de vergadering van eigenaren uit, zoals verduurzamingsmaatregelen.

De hele VvE moet instemmen met zo'n besluit. Bij grotere verenigingen is een meerderheid van twee derde van de eigenaren nodig.

Verduurzamingsmaatregel doorvoeren zonder toestemming

Bijna tien procent van de appartementseigenaren geeft aan zonder toestemming dan maar een verduurzamingsmaatregel door te voeren. Het risico is dan dat als de VvE erachter komt, de verandering teruggedraaid moet worden of dat de eigenaar dubbel moet betalen als de VvE alsnog besluit te verduurzamen.

‘Laat huiseigenaren verduurzamen zonder toestemming VvE’

Vereniging Eigen Huis roept het kabinet naar aanleiding van het onderzoek op om het in de wet te regelen dat appartementseigenaren zelfstandig zonnepanelen of isolatieglas kunnen plaatsen zonder dat er toestemming nodig is van de VvE en dat de eigenaren alleen een melding hoeven te maken.