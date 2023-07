Veel vaker diefstal uit schuur en kelderbox: Groningen en Utrecht zien grootste toename Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Dieven slaan dit jaar opvallend veel vaker toe in schuren en garages. Bij de politie werd in de eerste zes maanden 8,9 procent vaker aangifte gedaan van schuurinbraken dan vorig jaar. In de provincies Utrecht en Groningen steeg het aantal inbraken zelfs met om en nabij de 30 procent.

Dit blijkt uit cijfers van de politie die door Independer op een rij zijn gezet. Onder de noemer schuurinbraken vallen niet alleen inbraken in schuren en garages, maar ook in kelderboxen, bergingen en garageboxen op hetzelfde adres als het huisadres.

Deur niet goed dicht? Dan keert verzekering niet uit

Spullen waar dieven naar op zoek gaan, zijn onder meer elektrische fietsen, barbecues en gereedschap. “Deze fikse toename laat zien hoe belangrijk het is om ook schuren en garages goed af te sluiten met fatsoenlijke sloten", zegt verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer. "Verzekeraars vergoeden ook alleen als de ruimte goed is afgesloten. Als de schuurdeur gewoon openstond, geldt de dekking niet.”

Inboedelverzekering

Inbraak in een schuur of kelderbox op hetzelfde adres als je huis, is in principe gedekt via je inboedelverzekering. Er moet wel echt sprake zijn van inbraak en er moet aangifte zijn gedaan bij de politie. "Bevindt de garage of box zich niet op het adres van je huis? Dan moet je dat opgeven bij je verzekering", raadt verzekeringsexpert Ypma aan.

Forse toename in diverse provincies

De opvallendste cijfers: van januari tot en met juni werden in Groningen 31,8 procent meer aangiftes gedaan van schuurinbraak dan in 2022. Ook in Utrecht (29,8 procent stijging), Zuid-Holland (+23,8 procent) en Overijssel (+20,4 procent) werd veel vaker ingebroken in schuren en garages.

Helmonders vaakst getroffen door inbraak in schuur of garage

Independer heeft ook uitgezocht in welke plaats de kans het grootst is om slachtoffer te worden van een schuurinbraak. Het aantal inbraken is afgewogen tegen het aantal huishoudens per gemeente. In de Brabantse plaats Helmond ging het het vaakst mis, gevolgd door Zutphen en Kerkrade. Bekijk de top 5:

1 - Helmond (Noord-Brabant): 22,4 schuurinbraken (per 10.000 huishoudens)

2 - Zutphen (Gelderland): 19,7 schuurinbraken

3 - Kerkrade (Limburg): 18,9 schuurinbraken

4 - Bergen op Zoom (Noord-Brabant): 18,9 schuurinbraken