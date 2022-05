Veel minder overstappers voor gas en licht

Het aantal overstappers voor energie is met 68 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar, meldt Pricewise . Volgens deze prijsvergelijker komt dat door het "zeer beperkte aanbod."

Toch zit er wel enige beweging in het aantal aanbieders voor gas en stroom. “Energieleveranciers bieden voorzichtig weer meer variabele prijscontracten aan en consumenten hebben hierdoor weer iets meer keuze. Wel zien we momenteel grote prijsverschillen tussen de energieleveranciers en worden er nog amper vaste prijzen verkocht voor één jaar of langer”, aldus Hans de Kok, directeur van Pricewise.