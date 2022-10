Veel meldingen over grote WhatsApp-storing: chatten amper mogelijk

Er is sprake van een grote storing bij WhatsApp. Gebruikers melden massaal dat berichten niet of nauwelijks aankomen. Op Allestoringen.nl hebben binnen een half uur tijd circa 120.000 mensen een melding gemaakt, en dat betekent dat we kunnen spreken van een grote storing waar veel mensen last van hebben. Het is niet bekend wanneer de storing is opgelost of wat de storing heeft veroorzaakt.