Veel meer huiseigenaren maken bezwaar tegen hogere WOZ-waarde

Tot nu toe hebben bijna 600.000 huiseigenaren bezwaar aangetekend tegen hun WOZ-waarde. Volgens de Waarderingskamer is dat bijna drie keer zoveel als in voorgaande jaren.

De gemeenten baseren de WOZ-waarde voor dit jaar op verkoopcijfers voor woningen rond 1 januari 2022. "Op dat moment zat de markt nog sterk in de lift. Daardoor was dit jaar de WOZ-waarde van een woning gemiddeld 17 procent hoger dan vorig jaar. Die hogere WOZ-waarde heeft bijgedragen aan het hoge aantal bezwaren, zeker omdat inmiddels de verkoopprijzen van woningen aan het dalen zijn", aldus de Waarderingskamer. Die organisatie controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

De laatste keer dat zoveel mensen bezwaar maakten was in 2001. Dat jaar stegen de WOZ-waarden van woningen met ruim 50 procent. In die tijd werden WOZ-waarden niet ieder jaar bepaald, maar eens in de vier jaar.

Uit onderzoek van de Waarderingskamer is gebleken dat bezwaar maken via deze commerciële no-cure-no-paybureaus voor inwoners niet leidt tot een hogere kans dat een bezwaar wordt gehonoreerd. Zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als Vereniging Eigen Huis (VEH) geven aan dat zelf bezwaar maken eenvoudig is. Maar volgens deze partijen wekken de commerciële bureaus het idee dat het lastig is, dat er voor jou geen risico’s of gevolgen zijn als je het via hen doet en dat ze het lastige werk voor je uit handen nemen.