Veel gepensioneerden zijn er in koopkracht op achteruitgegaan

De koopkracht van gepensioneerden is al decennia amper gestegen. In het afgelopen decennium zijn gepensioneerden met de hoogste pensioenen er zelfs in koopkracht op achteruit gegaan, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mensen met een relatief hoog aanvullend pensioen werden het meest getroffen in de periode van 2011 tot 2022. Gepensioneerden die tussen de 1000 en 2000 euro aanvullend pensioen per maand ontvingen, ondervonden een daling van hun koopkracht met meer dan 5 procent. Voor degenen met een aanvullend pensioen van meer dan 3000 euro per maand, bedroeg de gemiddelde achteruitgang in koopkracht bijna 11 procent.

Situatie beter voor gepensioneerden met kleine beurs

Gepensioneerden met een kleine beurs ging het relatief beter af, stelt het CBS. Bij degenen met maandelijks tot 200 euro bovenop hun AOW steeg de koopkracht bijvoorbeeld een kleine 15 procent. Maar het statistiekbureau zegt er ook bij dat de meeste gepensioneerden weinig grip hebben op hun inkomenssituatie. Zij kunnen hun inkomenssituatie niet meer veranderen.

Pensioenfondsen jarenlang pensioenen niet verhoogd

De belangrijkste oorzaak van de soms flinke koopkrachtdalingen is het feit dat veel pensioenfondsen hun pensioenen jarenlang niet hebben verhoogd. Vorig jaar pasten meerdere fondsen wel flinke indexering toe op de pensioenuitkeringen. Maar deze verhogingen kunnen pas in de koopkrachtcijfers van 2023 zichtbaar worden en die cijfers heeft het CBS nog niet kunnen meenemen in dit onderzoek.

Gemiddeld inkomen AOW’ers stijgt wel

Volgens het CBS verandert de samenstelling van de bevolking wel gaandeweg. Het aantal AOW'ers met geen of heel weinig aanvullend pensioen bovenop de AOW wordt kleiner en het aantal met een substantieel aanvullend pensioen groter. Hierdoor stijgt het gemiddelde inkomen van AOW'ers als groep.

Koopkracht werknemers meer dan verdubbeld

Bezien over een langere periode, vanaf 1989, zijn gepensioneerden er nauwelijks op vooruit gegaan. De koopkracht van werknemers is in diezelfde tijd juist meer dan verdubbeld. Datzelfde geldt voor de koopkracht van paren met kinderen en eenoudergezinnen. Dit komt vooral omdat in die groepen moeders meer uren zijn gaan werken.