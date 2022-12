Veel bestrijdingsmiddelen in fruit, voedselwaakhond maakt zich zorgen

Voedselwaakhond Foodwatch maakt zich nog steeds grote zorgen over de bestrijdingsmiddelen die volgens de organisatie blijvend in niet-biologische vruchten te vinden zijn. Negen van tien geteste vruchten bevatten vorig jaar bestrijdingsmiddelen, telde Foodwatch.

In 2021 werd er zowel bij appels, sinaasappels als op tafeldruiven een te hoge concentratie van één of meer bestrijdingsmiddelen aangetroffen, aldus Foodwatch.

Foodwatch zegt ook dat de vervuiling van "kinderfruit", vruchten die veel door kinderen worden gegeten, met gemiddeld 24 procent is toegenomen in tien jaar. Deze stijging is met name te wijten aan de stoffen in appels, peren en sinaasappelen, stelde de organisatie vast.