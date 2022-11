Vattenfall verhoogt variabele tarieven "door extreem hoge energieprijzen"

Energieconcern Vattenfall verhoogt per 1 januari de variabele tarieven voor stroom en gas. Reden voor de verhoging zijn de extreem hoge energieprijzen op de groothandelsmarkt, laat het energiebedrijf in een verklaring weten. Vooral in augustus en september stegen de prijzen fors. Dankzij de financiële overheidssteun van het prijsplafond blijft de stijging voor de meeste klanten beperkt, benadrukt het van huis uit Zweedse concern.