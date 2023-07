Vaste energiecontracten steeds vaker uitverkocht door grote vraag

Door de grillige marktprijzen van energie is er volgens directeur Hans de Kok van Pricewise momenteel veel vraag naar vaste contracten. "We zien dat gemiddeld 20 tot 25 procent van de overstappers kiest voor een meerjarencontract en 70 procent voor een contract van een jaar. Vroeger sloot gemiddeld 10 procent een meerjarencontract af. De vraag naar langer vast is dus verdubbeld en dat zien we terug in het uitverkochte en wisselende aanbod."