Variabele hypotheekrente steeds populairder Vandaag

Vanwege de sterk gestegen rentes is het een steeds populairdere keuze geworden om tijdens het afsluiten van een hypotheek te kiezen voor een variabele rente of een rentevaste periode van maximaal één jaar, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen cijfers. De afgelopen jaren was het juist aantrekkelijk om de rente voor tien jaar of meer vast te zetten omdat de tarieven historisch laag waren, mede door het beleid van de ECB.

Banken verstrekten in september ruim 1 miljard euro aan hypotheken met een variabele rente of een periode van minder dan een jaar waarin de rente is vastgezet. Dat is een toename van 7 procent ten opzichte van augustus. In vergelijking met september 2021 is deze portefeuille met 47 procent gegroeid. De hypotheken met rentes die slechts voor korte tijd zijn vastgezet vormen daarmee de sterkst gegroeide categorie, meldt DNB.

Lenen wordt duurder

Het totaalbedrag aan hypotheken die banken in Nederland verstrekken daalt, nu de huizenmarkt afkoelt en lenen in rap tempo duurder wordt. In januari ging het nog om 6,8 miljard euro aan nieuw verstrekte leningen, maar dat totaalbedrag was in september met 16 procent gedaald tot 5,7 miljard euro. In vergelijking met september 2021 leenden banken 12 procent minder uit als hypotheek. ANP