Vanwege explosieve stijging stekkerauto dreigt er nu een laadpaaltekort

In heel Nederland moeten er in de komende zeven jaar bijna 400.000 openbare stopcontacten voor stekkerauto's bij, is de inschatting van duurzaamheidsadviesbureau Over Morgen. Alleen met die aantallen is het reëel om de beleidsdoelen, zoals beschreven in het Klimaatakkoord, voor elektrische auto's te halen: geen ‘fossiele’ auto’s meer op de weg in 2050.