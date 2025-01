Vanavond in Kassa: Waar koop je de lekkerste rookworst? 18-02-2012 • leestijd 2 minuten • 83 keer bekeken • bewaren

Kassa heeft rookworsten getest! Het is immers winter en dus eten we allemaal massaal winterse kost. Bij de boerenkool hoort natuurlijk een lekkere rookworst. Welke is het lekkerst? Ook in Kassa: verzekeraars betalen niet voor de diëtist. Dat moet wel als de huisarts je daar naar toe stuurt. Ernstig zieke mensen zijn de dupe.

Vanavond in Kassa: rookworstentest!

Rookworsten zijn er in allerlei soorten en maten. Zo heb je de gekookte rookworst, de rauwe rookworst, mager of juist vet, fijn of grof. Er is voldoende keuze, maar welke rookworst is nou het lekkerst tijdens de donkere dagen in de stamppot? Kassa eet graag een bordje boerenkool mee en ging op onderzoek uit naar de lekkerste rookworst. Kijk vanavond naar de uitslag in de studio!

Diëtist kan wel vergoed worden maar gebeurt niet

Dieetadvies wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom gaan veel mensen niet meer naar een diëtist. Ze kunnen de noodzakelijke zorg namelijk niet betalen. Mensen met diabetes, COPD of mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatrisico's zouden binnen de basisverzekering wél recht houden op vier uur dieetadvies via de zogenaamde ketenzorg. In de praktijk komt daar weinig van terecht. Kassa is vanavond om

18.55 op de buis, op

Nederland 1 .

Praat mee via Twitter

Meetwitteren over rookworsten? Welke rookworst koopt u altijd? Eet u in de winter ook meer rookworsten dan daarbuiten? Stuur ons via Twitter uw vragen, klachten en tips! Gebruik

#KassaTV in uw tweet of klik in uw tweet of klik

hier om gezellig mee te discussiëren! Vanavond niet in de buurt van de televisie? Geen nood! U kunt via deze om gezellig mee te discussiëren! Vanavond niet in de buurt van de televisie? Geen nood! U kunt via deze

pagina de uitzending ook live bekijken.

Kom naar Kassa!

Kom naar een uitzending van Kassa en beleef een unieke avond live televisie. Krijg soep en broodje vooraf. Geniet van een swingend voorprogramma en presenteer het programma vanaf de stoel van Brecht. Wij laten zien hoe Kassa achter de schermen wordt gemaakt.

Aanmelden is gratis en kan voor elke zaterdag tot en met 26 mei 2012!