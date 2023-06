Vanaf 2024 kan heel Nederland het rijbewijs online verlengen

Je rijbewijs online verlengen kan nu in bijna driekwart van de Nederlandse gemeenten. In 250 van de 342 gemeenten hoeven burgers hiervoor niet meer eerst naar een gemeenteloket, meldt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) woensdag.

In 2019 startte de RDW een proef met het online verlengen van het rijbewijs. Het doel was om het aanvraagproces voor burgers en gemeenten sneller en eenvoudiger te maken en om fraude tegen te gaan. RDW-projectleider Wim Leutscher: "Inwoners hoeven nog maar één keer naar het gemeentehuis te komen om het op te halen. Dat scheelt zowel gemeenten als hun inwoners veel tijd."

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) bereidt een wetswijziging voor waarmee het online verlengen van rijbewijzen vanaf eind 2024 in heel Nederland mogelijk is. Volgens de RDW maakt ongeveer 30 procent van de burgers in de deelnemende gemeenten momenteel gebruik van de mogelijkheid hun rijbewijs online te verlengen. ANP