Plan kabinet: hogere hypotheek voor energiezuinig huis

Het kabinet wil dat bij het vaststellen van een hypotheek meer rekening wordt gehouden met het energielabel dat het huis heeft. Huizenkopers moeten daardoor meer kunnen lenen als ze een woning betrekken met lage energielasten, meldt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Hij ziet graag dat de plannen in 2024 van kracht zijn.

Huishoudens kunnen volgens het kabinet "verantwoord" een hogere hypotheek aangaan als het energieverbruik in een huis laag is of als er energiebesparende maatregelen zijn genomen. De plannen om dit mogelijk te maken zullen samen met de sector worden uitgewerkt.